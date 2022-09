La conduttrice ha ricevuto parecchie critiche via social per la scelta del vestito sfoggiato nella seconda serata dei Tim Music Awards

E per fortuna che le donne dovrebbero darsi una mano e farsi forza a vicenda. Vanessa Incontrada, non appena ha messo piede sul palco dei Tim Music Awards (evento trasmesso da Rai Uno dall’Arena di Verona sabato 10 settembre), è stata travolta da una pioggia di critiche fatte cascare sui social per aver scelto un abito scuro, lungo e aderente. Su Twitter, una marea di cinguettii, digitati soprattutto da utenti femminili, ha messo nel mirino la scelta del vestito della conduttrice spagnola. Si è letto un po’ di tutto: c’è chi ha fatto del sarcasmo, chi dell’ironia, chi ha sottolineato di non voler offendere nessuno ma che bisognerebbe scegliere capi che valorizzano il proprio fisico e chi ha persino sostenuto che l’iberica “se le vada a cercare”. Insomma, non delle ‘carezze’.

“Ma perché la bellissima Incontrada si deve fasciare in quei vestiti orrendi che non la valorizzano?!”, ha chiosato una internauta. Sono stati scritti tanti altri commenti simili. Qualcuno se l’è presa con lo stilista: “Con tutto il rispetto e tutto l’affetto, lo stilista lo possiamo denunciare. La vinciamo in prima istanza a mani basse”. Altri hanno ironizzato: “Per la serie “ma come ti vesti?””. C’è chi se l’è presa con gli sponsor: “Non capirò mai perché gli sponsor diano vestiti che non valorizzano per niente e con taglie sbagliate o troppo larghi o troppo stretti… Una cosa dovete fare ma fatela bene!”.

Critiche anche da alcuni fan affezionati all’attrice spagnola: “Io adoro Vanessa, ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf”. “A me piace Vanessa ma chi la veste la odia proprio. Spero che non li scelga lei per esorcizzare il body shaming perché vuol dire che non può farcela più”, ha sibilato un altro utente.

E ancora: “L’Incontrada palesemente vestita 2 taglie meno.. A sto punto lo fa apposta e basta”; “Body shaming no, ma i vestiti si possono almeno criticare?“. Qualcun altro ha utilizzato toni offensivi: “Comunque di profilo mi fa morire Vanessa Incontrada… un panettone che manco a natale”. “Ma come s’è vestita Vanessa? Sembra l’abbiano infilata in un preservativo gigante”. Lungo tutta la serata, i social hanno continuato ad ospitare commenti analoghi.

Vanessa Incontrada e la querelle con Selvaggia Lucarelli

Da tempo Vanessa Incontrada è vittima di bodyshaming. Sulla questione, di recente. è intervenuta Selvaggia Lucarelli la quale ha criticato alcune mosse della conduttrice. In particolare, la giornalista ha sostenuto che la Incontrada, continuando a fare copertine per promuovere il body positivity, altro non fa che ungere senza sosta un ingranaggio di un circolo vizioso. Insomma, per farla breve, Selvaggia è convinta che la spagnola “ci marcia su” in merito alla questione del body shaming.

Dopo aver esternato pubblicamente tale riflessione, la Lucarelli ha reso noto di essere stata contattata privatamente dall’attrice, la quale le ha detto di non voler essere più menzionata da lei. Come l’ha presa l’editorialista di Domani? Per niente bene, ricordando che esprimere dei concetti e delle opinioni senza offendere è un diritto a cui non ha intenzione di rinunciare.