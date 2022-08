Selvaggia Lucarelli implacabile. Dopo il botta e risposta al vetriolo avuto nelle scorse ore con Valeria Marini per via delle posizioni assunte dalla showgirl a riguardo di Giorgia Meloni, la giurata di Ballando con le Stelle ha strigliato Vanessa Incontrada. Stavolta nulla c’entra la politica. Qualche settimana fa, le due donne avevano avuto divergenze: la Lucarelli aveva sostenuto che l’attrice spagnola, continuando a fare copertine per promuovere il body positivity, altro non era che un ingranaggio di un circolo vizioso. Insomma, per farla breve, Selvaggia aveva sostenuto che la Incontrada “ci marcia su” in merito alla questione del body shaming.

La questione non è finita nel dimenticatoio, almeno per Vanessa che ha contattato privatamente la giornalista. E non per rivolgerle tenere parole. A rivelare alcuni dettagli della conversazione è stata la stessa Lucarelli che ha dichiarato, tramite alcune Stories Ig, che l’interprete iberica le ha persino detto di non voler più essere nominata da lei. E come l’ha presa Selvaggia? Per niente bene.

La giurata in forza a Milly Carlucci ha postato una serie di copertine con protagonista l’attrice. A corredo degli scatti, ha scritto: “Siccome dopo anni in cui la difendo, anche in alcuni dei miei libri (non la conosco), recentemente mi sono permessa di scrivere che Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso… Mi succede di ricevere un suo messaggio”.

Dunque la Incontrada ha raggiunto privatamente la Lucarelli. Cosa le ha detto? È sempre la giornalista a rendere pubblica parte del dialogo, con toni tutt’altro che amichevoli: “Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un “gradirei non essere più nominata nei tuoi post””.

Selvaggia non ha affatto digerito la richiesta, passando al contrattacco. “Ora – ha scritto -, al di là del fatto che non ho ben capito se almeno posso nominarla negli articoli, chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica”. Una bordata ben assestata e pesante a cui ne ha subito fatto seguito un’altra: “Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu. Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo”.

Quindi la chiosa, sempre in merito alle copertine relative al suo corpo: “Così come dovresti sapere che alla quarta copertina per dire “non parlate del mio corpo”, parlando del tuo corpo, può succedere che qualcuno a cui magari eri anche simpatica ti dica che ci stai marciando”. Un attacco frontale, senza troppi fronzoli, in pieno stile Lucarelli, che ha concluso con tono ironico, invitando l’attrice a riflettere su quanto scritto: “Senza rancore, però, eh, magari, pensaci su”.

Selvaggia Lucarelli pungola Barbara d’Urso e Alba Parietti

Nelle scorse ore, la Lucarelli, oltre ad aver battibeccato con la già citata Valeria Marini, ha riservato delle frecciatine velenose anche a Barbara d’Urso e ad Alba Parietti. Per il momento, né la conduttrice campana né la showgirl torinese hanno replicato alla giornalista. Entrambe hanno preferito percorrere la via del silenzio.