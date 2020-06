Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di nuovo insieme: lui durissimo su Ig

Uomini e Donne, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono tornati insieme: la conferma dopo il gossip

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono tornati insieme, non ci sono più dubbi. A farlo capire è stato proprio lui con un post pubblicato su Instagram in cui se la prende con chi li ha criticati e non ha pensato invece a quanto di bello possa nascere da un ritorno di fiamma. A dire il vero il gossip sulla coppia di Uomini e Donne andava avanti da un po’ di giorni, ed è per questo che la notizia non ci ha colto impreparati: si parlava di avvistamenti e lui stesso aveva messo un like a un post recente della Rocchini. Era ovvio pensare che si stesse muovendo qualcosa tra i due, viste le pesantissime e reciproche accuse di qualche tempo fa: qualsiasi segno di riappacificazione, persino dei semplici “mi piace”, a nostro avviso volevano dire qualcosa di più. E infatti è così.

Eleonora e Oscar di nuovo insieme: polemiche a non finire per la decisione della coppia

Il post di Oscar Branzani non dice direttamente che è tornato insieme a Eleonora ma è una conferma chiara delle voci che stavano circolando ininterrottamente in questi giorni. Non sappiamo da quanto tempo i due si stiano sentendo ma è certo che sia da un po’ di tempo perché un like arriva senz’altro dopo dei chiarimenti. E Oscar ed Eleonora di cose da chiarire ne avevano non poche. Non vi riportiamo le critiche che la coppia di Uomini e Donne sta ricevendo su Instagram: si tratta di offese e insulti che preferiamo non ripetere e che sostanzialmente consistono in accuse di falsità e arrivismo; per alcuni la Rocchini e il fidanzato si sono messi assieme solo per business, e anche se per altri non è così i follower sembrano comunque non capacitarsi di come i due abbiano potuto riappacificarsi dopo tutto ciò che è successo prima della rottura e dopo.

News Eleonora e Oscar: le parole dopo le critiche, Branzani durissimo

Il post che ha pubblicato Oscar è quello che trovate di seguito: l’ex tronista di Uomini e Donne fa capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di perdere tempo con gli insulti e di voler vivere appieno la vita senza preoccupazioni. Eleonora non ha ancora pubblicato post sul suo ritorno con Oscar ma nell’ultima storia la si vede commentare scherzosamente due uccelli che le hanno fatto visita in coppia sul balcone: “Sono innamorati – queste le parole dell’ex corteggiatrice di Maria De Filippi –, fanno giri immensi e poi tornano”. Che sia un riferimento alla sua storia con Branzani? A noi pare proprio di sì!