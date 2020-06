Uomini e Donne gossip, Oscar e Eleonora sono tornati insieme? Le prove

È davvero tornato l’amore tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini? Spuntano in rete nuove prove, le foto

Si può finalmente parlare di un ritorno di fiamma tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? Di questa ex coppia (o forse non più?) ne abbiamo già ampiamente parlato: l’ultima volta qualche settimana fa quando, in alcune storie Instagram, l’influencer Deianira Marzano affermava di aver avuto un contatto telefonico con Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne. In tale occasione, la partenopea aveva fatto sapere che l’ex corteggiatrice si era recata nella città dove vive Oscar per avere un incontro con lui, e non solo per motivi professionali. Ricordiamo infatti che la Rocchini è stata a lungo testimonial della Sonten, la linea di costumi fondata da Oscar e da sua sorella Dalila. L’ex corteggiatrice avrebbe avuto un chiarimento anche con la famiglia Branzani, dopo il putiferio che si era scatenato quando scoprirono che Eleonora intratteneva una relazione con l’ex di Dalila. Ad oggi, spuntano sul web nuove prove: i due sono tornati davvero insieme?

Uomini e Donne gossip: i due si trovano nello stesso posto vicino Napoli, coincidenza?

Sono giorni che in rete si vocifera sulla coppia, ma fin ora non erano presenti prove concrete per poter ipotizzare un ritorno di fiamma. Eppure, qualche ora fa, ecco che spulciando tra le storie Instagram dei diretti interessati, abbiamo notato alcuni dettagli che ci fanno pensare che Oscar ed Eleonora si trovino nello stesso posto.

L’ex tronista e la sua ex corteggiatrice si trovano in una famosa location marittima situata a Bacoli, vicino Napoli. Gli arredi sembrano essere gli stessi. È probabile che si siano visti o addirittura che si siano recati insieme nel locale in questione. Ovviamente, si tratta solo di un’ipotesi: giorno dopo giorno, però, pare che in rete emergono sempre più dettagli che confermerebbero l’amore ritrovato. Ad esempio, diversi giorni fa, è comparso un like di Branzani ad un post della Rocchini: coincidenza?

Eleonora ed Oscar ci riprovano?

“Se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché io gliene ho dato la possibilità, perché io credevo in questa persona, così è stato e sarà per tutti i miei collaboratori momentanei e futuri. Dopo che ‘coscientemente’ ha distrutto tutto, devo anche ringraziare pubblicamente per ciò che ha fatto?”, affermava Oscar qualche tempo fa dopo i primi rumors di un loro riavvicinamento. Cosa è cambiato nel frattempo? Possibile che il passato è stato dimenticato ed è tornato l’amore?