Uomini e Donne oggi: la sorella di Oscar Branzani torna ad attaccare Eleonora Rocchini

L’arrivo del nuovo anno non ha spazzato via la faida tra Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e la famiglia dell’ex tronista Oscar Branzani. La sorella dell’imprenditore, Dalila, è tornata ad attaccare l’ex cognata su Instagram, dopo che Eleonora ha svelato nuovi retroscena della sua clamorosa rottura con il napoletano. Retroscena che Dalila ha bollato come del tutto infondati e per questo ha deciso di replicare in prima persona, fornendo nuovi dettagli sulla vicenda. Una vicenda che ha ferito parecchio Dalila, visto che ormai Eleonora frequenta Nunzio, ex fidanzato storico di Dalila.

Le nuove dichiarazioni di Dalila Branzani su Eleonora Rocchini

“Non stai dicendo la verità da agosto! Quello che io mi chiedo è: “Non ti fai un po’ schifo quando fai tutto questo?“. Contro le persone che ti hanno trattato come una figlia, siamo stati la tua seconda famiglia per tre anni, ti abbiamo tenuta in casa con noi, ti abbiamo fatta diventare quello che sei. Se tu ti sei trovata a fare dei costumi per la nostra azienda, se ti sei trovata ad avere oggi un milione di follower e a fare l’influencer, è grazie a noi, grazie a mio fratello che ha pagato delle persone che ti hanno fatto arrivare lì. Lui ha pagato dei fotografi, ha fatto tanto per te, per farti avere la tua fetta di successo e io, con delle persone che si sono comportate così, mi verrebbe da dire: “Grazie ma non sono più innamorata, amo un’alta persona però vi ringrazio per quello che avete fatto per me” così almeno ci sarebbe stato un buon ricordo… e invece no!”, ha dichiarato Dalila Branzani attraverso alcune storie di Instagram.

Eleonora Rocchini oggi frequenta l’ex di Dalila Branzani

“Io sono stata fidanzata tre anni e con lui sono venuta alla vostra scelta a Uomini e Donne e abbiamo vissuto insieme un anno e mezzo, due anni poi mi sono lasciata prima io con lui. Tu sapevi tutto di noi, sapevi tutto quello che provavo per lui, sai quanto ho pianto per lui fino a marzo, aprile di quest’anno, sapevi che io a maggio ci sono uscita ancora con lui quindi parliamo di mesi. Io non ho mai detto che mi hai rubato il fidanzato perché io con lui non ci stavo più e avevo conosciuto un’altra persona. Ho detto però che hai fatto una cosa schifosa. La cosa più brutta non è che sei uscita con Nunzio, perché qua ci si può innamorare di tutti, però dobbiamo ammettere che è una cosa insana, non è una cosa normale e quindi è normale che le persone la pensino così e pensino sia un gesto brutto. A questo punto tu, per far accettare questa situazione da tutti e per uscirne pulita, avresti dovuto semplicemente dire la verità: “Guardate, la situazione è questa… purtroppo io non so fermarmi. Dalila, è successo questo, mi puoi perdonare?” e invece no!”, ha aggiunto Dalila.

Il triangolo amoroso Oscar-Eleonora e Luca Daffrè

“Tu mi hai convinta che Oscar si comportasse male nei tuoi riguardi, mi hai fatta più volte litigare con Oscar e ti sei infatuata di Nunzio ad agosto, ad Ibiza, in una vacanza nella quale dovevo esserci anche io! Quando poi siete tornati io ho fatto un incidente con te e Nunzio quando non dovevo nemmeno esserci. Tu sei voluta andare per forza a ballare dicendo: “Nunzio vuole andare, facciamogli compagnia!”. Tu per gelosia mi hai trascinata lì.Mi sono fatta Natale e Capodanno a casa, da sola con la mia famiglia, senza amici, senza festeggiare e invece tu sei venuta qua a zompettare, a divertiti, a baciarti con Nunzio nei locali e, nel momento in cui le persone ti vedono, fanno dei video e dicono che questa cosa è insana ed è brutta da vedere, tu ti offendi e cosa fai? I video contro di noi? Senza un minimo di rispetto, senza un minimo di pudore, di dignità e di morale!”, ha detto Dalila Branzani.

Dalila Branzani tira di nuovo in ballo Luca Daffrè

“Tu dici che hai lasciato Oscar ma lui si è allontanato da te quando, ancora a luglio, era uscito un articolo su di te e Luca Daffrè (ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne nonché ex tentatore di Temptation Island e amico di Ignazio Moser, ndr). Tu ti sentivi con lui, giuravi che non ti eri mai sentita e io sono stata la prima a scoprire questa cosa, poi sono usciti degli articoli, abbiamo cercato di calmare gli animi, hai giurato che non ti sentivi più e dopo qualche giorno ancora c’era lui che ti chiamava. Ad oggi abbiamo saputo che tu con Luca ti sei vista, non mi ricordo se a Milano, e vi siete baciati! Oscar allora si è un po’ allontanato, ha cominciato a capire un po’ di cose. Ora tu mi potrai dire: “Io l’ho fatto perché Oscar mi tradiva”… amore mio, quando l’hai trovato Oscar che ti tradiva? Tu lo facevi credere a tutti. Si sarà potuto sentire con un paio di ragazze, ha sbagliato e io sono stata la prima a litigare con lui, ma tu l’avevi perdonato e ci sei stata insieme per un altro anno! Oggi dirlo è inutile perché se non l’hai lasciato all’epoca si vede che stare con Oscar, anche se si era sentito con due ragazze, ti stava bene!”, ha puntualizzato Dalila.

Eleonora Rocchini pronta a fare nuove rivelazioni

Dopo lo sfogo di Dalila Branzani si attendono nuove dichiarazioni da parte di Eleonora Rocchini. Quest’ultima ha infatti annunciato nuove confidenze e retroscena. Non solo: la web influencer ha deciso di dare una seconda chance a Nunzio, l’ex fidanzato di Dalila che sta ufficialmente frequentando da qualche mese.