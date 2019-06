Eleonora Rocchini, sfogo contro Raffaella Mennoia sul caso di Angela

Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia: l’ex corteggiatrice dice la sua sul caso di Angela Nasti

Si è ormai creato un vero e proprio caos intorno ad Angela Nasti e a dire la sua ci pensa anche Eleonora Rocchini. La fidanzata di Oscar Branzani non le manda di certo a dire e, con tutta la sua spontaneità, critica duramente Raffaella Mennoia. Ormai da tempo la coppia del Trono Classico sembra non essere in buoni rapporti con la redazione del programma, in particolar modo con l’autrice. Il tutto sarebbe accaduto dopo una puntata speciale della trasmissione, in onda qualche tempo fa, in cui diverse coppie avevano preso parte a un gioco. La redazione chiamò anche Eleonora e Oscar, che però non riuscirono a prendervi parte. La Rocchini, come conferma pure ora, spiegò che avrebbe preferito essere invitata in studio per parlare della sua relazione con Oscar, piuttosto che partecipare a un gioco. Impegni lavorativi non avrebbero permesso alla coppia di trascorrere molto tempo con le altre coppie del programma nel gioco. Da questo momento, i rapporti tra Eleonora e Raffaella si sarebbero rovinati completamente. Ed ecco che ora la Rocchini ribadisce di non essere ancora stata invitata insieme a Oscar nello studio.

“Non per fare polemica, ma mi è giunta voce di una cosa un po’ montata a Uomini e Donne e niente rimango sempre un po’ scioccata”, inizia così il suo lungo discorso Eleonora, parlando di quanto del caso nato su Angela e Alessio Campoli. “Sono un po’ senza parole. Colei che gestisce il programma (che non è Maria De Filippi) che invita le persone, cioè non inviti me e Oscar che stiamo insieme da anni, però poi vi lamentate se la gente vi piglia per il cu..o”, afferma l’ex corteggiatrice. La fidanzata di Oscar appare molto infastidita, in quanto ammette che vorrebbe tanto tornare nel programma per salutare la redazione e Maria. Secondo quanto rivela Eleonora, sarebbe proprio la Mennoia a non invitare la coppia: “Probabilmente alll Raffy sto sul ca..o, mi ha anche bloccato”.

Il pubblico sa già che tra la coppia e Raffaella non corre buon sangue da molto tempo. Forse, dopo questo sfogo di Eleonora, la situazione potrebbe cambiare. Intanto, però, la Rocchini si dice perplessa di fronte al non invito da parte del programma, riferendosi sempre alle supposizioni del pubblico sulla Nasti. “Però venite contro a noi che non vi abbiamo mai fatto niente, anzi che vi abbiamo sempre portato rispetto. Siamo una delle coppie reali, a quanto ne so. Io negli ultimi anni sto vedendo solo trash”, continua la fidanzata del Branzani. Intanto, la Rocchini non si dice sicura del fatto che dietro alla rottura di Angela e Alessio ci sia una montatura, come molti fan sospettano, ma non vede normale il fatto che si siano lasciati dopo qualche giorno dalla scelta.