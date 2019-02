Uomini e Donne, Eleonora Rocchini commenta la sua assenza alla scelta di Teresa Langella: la reazione di Raffaella Mennoia

Un commento lasciato ieri sui social da Eleonora Rocchini ha attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Alcuni di questi, non vedendo lei e il fidanzato Oscar Branzani alla scelta di Teresa Langella, si sono chiesti se la loro assenza fosse una diretta conseguenza della lite avuta mesi fa con Raffaella Mennoia (autrice del programma). Eleonora, pur non citando direttamente nessuno, ha commentato allora la cosa affermando di non aver presto parte al serale di Uomini e Donne perché non invitata. Non sono stati dunque lei e Oscar a rifiutare di andare, ma è dipeso tutto dalla redazione. A differenza degli altri ex protagonisti del Trono Classico, dunque, Branzani e fidanzata non sarebbero stati presi in considerazione. La notizia, nelle ore successive, è stata letta da diversi telespettatori della trasmissione e, tra questi, vi è stato chi sui social è andato a chiedere spiegazioni direttamente a Raffaella.

“Come mai Oscar ed Ele non erano alla scelta? Spero risponderai” ha domandato alla Mennoia un utente su Instagram. La risposta dell’autrice? “Col cavolo che rispondo” ha scritto ironicamente. A chi sotto ho continuato poi a chiederle come mai ce l’avesse tanto con la coppia, in fine, il braccio destro di Maria De Filippi ha replicato con un echeggiante: “Ma scherzi vero?”. Alle insinuazioni fatte sul suo conto, quindi, Raffaella ha deciso di non dare troppo peso. Non rispondendo a certe illazioni, di fatto, ha evitato di alimentare una polemica che, volente o nolente, l’ha vista protagonista.

Uomini e Donne, Eleonora e Oscar non sono stati invitati alla scelta di Teresa Langella: parla l’ex corteggiatrice

Perché Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non erano tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne invitati a prendere parte alla scelta di Teresa Langella? A chi le ha fatto questa domanda, proprio ieri (come vi abbiamo raccontato qui), Eleonora ha risposto scrivendo: “Non hanno pensato a noi. Probabilmente avevano già raggiunto il limite delle coppie da invitare”