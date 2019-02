Uomini e Donne. Eleonora e Oscar assenti alla scelta di Teresa: c’entra la lite con Raffaella Mennoia? Parla l’ex corteggiatrice

I fan di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non hanno potuto fare a meno di notare la loro assenza al serale di Uomini e Donne. Perché i due, pur essendo tra le coppie più longeve uscite dalla trasmissione, non hanno preso parte alla scelta di Teresa Langella? Hanno deciso loro di non andare o non sono stati invitati? Dopo le discussioni avute qualche mese fa con Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, molti hanno pensato che fossero state le incomprensioni passate con quest’ultima a condizionare la loro partecipazione al programma. Per mettere un freno alle insinuazioni fatte sui social in merito a questa faccenda, allora, Eleonora Rocchi su Instagram ha deciso di rispondere provando a chiarire i dubbi di alcuni utenti.

“Che assurdità pensare che abbiano invitato tutti alle scelta e voi noi” ha scritto un ragazza sotto uno degli ultimi post di Eleonora “State insieme da tre anni e rappresentate una bella storia”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Spero che vi abbiano invitato e che siate stati voi a dire di no, altrimenti la Mennoia si conferma una bambina. Dovevate esserci pure voi alla scelta serale”. La risposta della Rocchini? “Non hanno pensato a noi” ha risposto la fidanzata di Oscar Branzani “Probabilmente avevano già raggiunto il limite delle coppie da invitare”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in questo modo, ha confermato di non essere stata invitata dalla produzione. Non sono stati lei e il fidanzato a rifiutare ma, semplicemente, nessuno della redazione li ha contattati.

Uomini e Donne, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini litigano con Raffaella Mennoia: lo scontro sui social

Lo scontro di cui abbiamo fatto cenno sopra, quello che ha visto protagonisti Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia, si è consumato qualche mese fa sui social. A far scoppiare la lite un commento di Raffaella che, su Instagram, aveva parlato di presunte ospitate a Uomini e Donne rifiutate dalla coppia. Questo, stando alla versione di Oscar, avrebbe messo in cattiva luce lui e la fidanzata e, cosa più importante, non sarebbe corrisposto al vero.