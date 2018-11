Uomini e Donne, Raffaella Mennoia e Oscar Branzani: scoppia lo scontro

Uomini e Donne, perché Oscar Branzani ed Eleonora non sono più tornati nel programma? Scontro tra l’ex tronista e Raffaella Mennoia

Sono tanti i telespettatori che si chiedono il motivo per cui Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non sono mai tornati nello studio di Uomini e Donne per raccontare come si è evoluta la loro storia d’amore. Si tratta di una delle coppie che ha più appassionato il pubblico di Canale 5, ma a differenza di altre non è più apparsa nel programma. A spiegare il motivo ci pensa Raffaella Mennoia, la quale però viene subito smentita proprio da Oscar. L’autrice del noto programma di Maria De Filippi, rivela attraverso un commento di Instagram che la coppia non ha mai accettato l’invito della redazione. La Mennoia, inoltre, precisa che probabilmente Oscar ed Eleonora sentono il bisogno di vivere la loro storia lontano dalla televisione. L’ex tronista, però, smentisce subito questo commento di Raffaella!

Ed ecco che dopo le parole della Mennoia, arriva anche una risposta da parte dello stesso Oscar. Sembra proprio che il Branzani non abbia voluto far passare un messaggio errato. Infatti, specifica: “Non mi piace quando lasciate pensare ai vostri ‘‘lettori“ e ai vostri ‘‘followers‘‘ che io ed Eleonora abbiamo rifiutato di venire in puntata a Uomini e Donne”. L’ex tronista spiega che non è proprio questo il motivo per cui non sono più apparsi nel programma. Scendendo nel dettaglio, il Branzani dichiara che hanno solo rifiutato di prendere parte alla famosa caccia al tesoro fatta a Roma da diverse coppie del programma. La coppia ha deciso di rifiutare di mettersi in gioco “con persone che a parer mio non c’entrano nulla con la mia persona”.

Uomini e Donne: Oscar Branzani smentisce le parole di Raffaella Mennoia

Nonostante abbiano rifiutato di prendere parte alla caccia al tesoro, Oscar rivela di aver sempre detto sia a Raffaella che a Claudio che qualora avessero voluto invitare lui ed Eleonora per parlare della loro storia avrebbero sicuramente accettato. “Io non penso di aver fatto un torto a nessuno, eppure da allora...” Queste sono le parole del Branzani, il quale augura alla Mennoia di vivere la stessa felicità che lui ha la fortuna di provare con Eleonora. Non solo, l’ex tronista ringrazia comunque il programma per avergli permesso di incontrare una persona come la Rocchini.