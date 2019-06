Uomini e Donne oggi, duro colpo per Angela sui social: persi migliaia di fan

Uomini e Donne oggi, Angela Nasti: gli utenti di Instagram lasciano il profilo Instagram dell’ex tronista in massa

AGGIORNAMENTO: Angela nelle Stories di Instagram conferma la rottura con Alessio. L’ex tronista ammette che le cose tra lei e Campoli non sono andate come avrebbe desiderato: alcuni aspetti visti nel programma in Alessio sarebbero scomparsi. Detto ciò, la Nasti non comprende il motivo di tanto accanimento da parte del pubblico. In fondo all’articolo, le dichiarazioni dell’ex tronista.

Per molti sembra proprio un déjà-vu quello che sta accadendo ad Angela Nasti in queste ultime ore. Come accadde a Sara Affi Fella, anche la sorella di Chiara Nasti sta registrando un duro colpo su Instagram. Momenti duri per l’ex tronista di Uomini e Donne, che si è lasciata con Alessio Campoli, a una settimana dalla scelta. Pochissimi giorni quelli sono trascorsi dal giorno in cui insieme i due lasciavano il programma. Quella di Angela, è stata una scelta davvero inaspettata, ma anche molto apprezzata. La maggior parte dei telespettatori era ormai certa che avrebbe scelto Luca Daffré e, invece, la Nasti ha deciso di concludere questa esperienza con Alessio, molto amato dal pubblico. Pertanto, i telespettatori non vedevano l’ora di vederli trascorrere del tempo insieme, esattamente come sta accadendo tra le altre due coppie: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Ma ecco che subito dopo la scelta, Angela ha deciso di fare una vacanza di relax con la sua famiglia a Ibiza. Naturalmente si tratta di un confronto che ha alle basi delle supposizioni del pubblico.

Già in questo periodo, molti fan mostravano il loro disaccordo. Tutti si chiedevano come mai la coppia non avesse scelto di trascorrere i primi momenti di coppia insieme. Sia Angela che Alessio avevano commentato la situazione rassicurando i fan. In questi ultimi giorni, però, la preoccupazione del pubblico si è fatta sempre più forte. Sono tanti coloro che hanno associato il comportamento di Angela con quello di Sara Affi Fella, la quale dopo la scelta con Luigi Mastroianni andò in vacanza con le amiche a Ibiza. La loro relazione, subito dopo, naufragò. Ora arriva la conferma della rottura tra Angela e Alessio e i fan stanno facendo davvero tantissime ipotesi. Il pubblico crede che la Nasti abbia mentito nel programma per ottenere visibilità e, per tale motivo, tanti utenti si sono uniti e hanno iniziato a togliere il segui dal suo profilo Instagram.

Oggi Uomini e Donne: Angela Nasti perde migliaia di follower su Instagram

Al momento, sarebbero più di 3mila i follower persi dalla Nasti su Instagram. Gli utenti in massa si stanno rivoltando contro l’ex tronista, convinti che abbia preso in giro tutti. Intanto, Raffaella Mennoia conferma la rottura di questa coppia e spera che le ipotesi dei telespettatori non si rivelino realtà. Sia da parte di Angela che di Alessio non ci sono state effettivamente delle conferme, ma ormai è certa la loro rottura. C’è chi pensa che entrambi fossero d’accordo e chi, invece, scarica la colpa solo sulla Nasti. Ovviamente si trattano di supposizioni, niente di confermato. Potrebbero, infatti, essere sorti dei problemi di coppia normalissimi.

Angela Nasti conferma la rottura con Alessio Campoli

Angela conferma sulle Stories di Instagram la rottura: “Io non so perché si sta creando questo clima tragico, come se avessi ucciso qualcuno, come avessi distrutto una famiglia”. Non solo, la Nasti spiega il motivo per cui è finita la storia ancora prima di iniziare: “Ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata, però sono sempre rimasta quello che avete visto nel programma, io anche nella quotidianità sono così. Proprio per questo, io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all’interno del programma. Alcuni aspetti che avevo visto sono spariti.” L’ex tronista si dice certa del fatto che la redazione la conosce abbastanza bene e sa che non sarebbe riuscita a recitare una parte.