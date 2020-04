Eleonora Giorgi: i pensieri su Paolo e Clizia, e l’intervento su Signorini

Eleonora Giorgi: “Ho sofferto per Paolo”, poi le parole su Clizia e l’intervento su Alfonso Signorini

Eleonora Giorgi in confidenza. L’attrice si è raccontata in un’intervista a Libero Quotidiano con cui ha parlato a ruota libera di diversi temi. Inevitabile il focus sul figlio Paolo Ciavarro, uno dei papabili vincitori del Grande Fratello Vip 4 (mercoledì 8 aprile andrà in onda la finalissima del reality). E inevitabile anche un commento su Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina – che proprio nello show Mediaset ha allacciato un legame sentimentale con Paolo -, e sul conduttore Alfonso Signorini. Nella scorsa diretta in prima serata, il direttore di Chi ha pungolato proprio Ciavarro sul fatto che si sia messo un poco in ombra nel programma. Tuttavia Eleonora non ha avuto alcunché da ridire al giornalista. Anzi ne ha tessuto le lodi.

Eleonora Giorgi: “Con Paolo c’è affinità spirituale”

“All’inizio vedere mio figlio sotto le telecamere 24 ore su 24, mi inquietava – ha raccontato Eleonora -. Lui è sempre stato un ragazzo molto riservato e temevo che potesse angustiarsi eccessivamente”. Poi è giunto il Covid-19, altro motivo di preoccupazione: “Paolo è un ragazzo che ha molto pudore nei sentimenti e quando l’ho visto colpito per la pandemia globale ho sofferto tanto. Avendo un’affinità spirituale, se Paolo sta male io sto ancora più male, poi tutto è cambiato…”. A questo punto l’attrice interviene a favore di Alfonso Signorini.

“Paolo e Clizia? Non sarò invadente”

“Vedo mio figlio molto centrato e molto amato dal pubblico e questo mi riempie di gioia, ma devo anche ringraziare Alfonso Signorini: ho capito che ha sempre protetto i sentimenti di tutti e anche di Paolo di cui, credo, riconosca l’educazione”. Non poteva mancare un’opinione su Clizia, che è in attesa del ‘suo’ Ciavarro dopo la squalifica dal reality: “Ho sentito Clizia appena uscita dalla Casa e la trovo una ragazza deliziosa che proviene da una bellissima famiglia piena di bei sentimenti. Non voglio però essere una mamma invadente perché è giusto che mio figlio viva in totale libertà questo amore”.