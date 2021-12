Eleonora Giorgi: “Paolo Ciavarro fuori casa, uno choc, più del divorzio”

Eleonora Giorgi a ruota libera. A 68 anni si appresta a diventare nonna per la prima volta, grazie all’amore sbocciato tra suo figlio Paolo Ciavarro (30 anni) e l’influencer Clizia Incorvaia (41). Prima che il Grande Fratello Vip unisse la coppia, conducendola verso la convivenza, Paolo e mamma Eleonora vivevano sotto lo stesso tetto, condividendo un legame stretto e quotidiano. Il rapporto tra mamma e figlio rimane stretto ma non è più, inevitabilmente, quotidiano, come per tutti coloro che abitano in case diverse. E ciò, spiega l’attrice al magazine Oggi, è stato “traumatizzante”.

“Ho avuto uno choc – racconta la Giorgi -, a un certo punto: avendo avuto due figli (il primogenito è Andrea Rizzoli, avuto nel 1980) a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 ani ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata; è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distrasse: tornare esattamente alle origini, a Roma”.

Per molti anni Eleonora ha vissuto in campagna, una sorta di buen ritiro, seguito a una “violenta epurazione” dal cinema. “Una tempesta che ha colpito il mio primo marito, Angelo Rizzoli, e si è estesa fino a me”, aggiunge, spiegando che a un certo punto tutti i “nemici” del suo ex coniuge sono diventati anche i suoi. “Non sono mai stata schierata, visto che sono un’artista, ma tutta l’intellighenzia di sinistra mi ha infilata in un ruolo che ho vissuto ironicamente e in sordina, sbagliando”, sottolinea l’interprete con una punta di amarezza.

Eleonora Giorgi: “Per Paolo e Clizia un amore totalizzante”

Da quegli anni ne uscì distrutta, sconfortata, abbattuta. Balsamo fu la conoscenza di Massimo Ciavarro, con il quale si rifugiò in campagna, nella tranquillità, per dedicarsi a se stessa, ai libri e all’agricoltura bio. Dal legame con l’attore nacque Paolo, che oggi è cresciuto, si è fatto uomo ed è pronto a diventare papà. Anche lui vive a Roma, altro buon motivo per Eleonora per dimorare nella Capitale. E poi c’è Andrea, il figlio nato da Angelo. Quando alla Giorgi le si domanda come siano i suoi due frutti d’amore li descrive così:

“Andrea obbiettivamente è una delle persone più colte e intelligenti che io conosca ed è la persona con cui parlo più volentieri. Paolo invece è il cuore: è nato che avevo 37 anni e l’ho vissuto con meno stress rispetto al primo”.

Ora sta per diventare nonna per la prima volta. E non vede l’ora. Per quel che riguarda la passione che ha travolto Ciavarro con Clizia, la Giorgi afferma di essere “rimasta senza fiato”, in quanto nella coppia rivede se stessa. Paolo “ha vissuto l’amore come lo ho vissuto io, rovinosamente e in modo totalizzante”.

Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia: “Mi ingloba nella vita sua e di Paolo”

E Clizia? Pare che con lei condivida un grande rapporto che sfata il luogo comune che vorrebbe suocere e nuore rivali, giusto? Assolutamente sì. La Giorgi è raggiante anche per questo e tiene a evidenziare che la Incorvaia è una donna “molto affettuosa”. “Mi ingloba nella loro vita”, chiosa con orgoglio, definendo l’ex moglie di Francesco Sarcina una persona “matura e intelligente”. Tutto è pronto, non resta che attendere la nascita del bebè!