Clizia e Paolo, nome figlio, matrimonio e mutuo: parla Eleonora Giorgi

L’attrice sta per diventare nonna per la prima volta ed è al settimo cielo

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il parto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è previsto per il prossimo febbraio. Al settimanale Nuovo Eleonora Giorgi – che si appresta a diventare nonna per la prima volta – ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla coppia, che si è formata proprio nella Casa più spiata d’Italia.

L’attrice 68enne ha in primis fatto luce sulla questione nome. Il bebè in arrivo dovrebbe chiamarsi Gabriele ma la Giorgi ha spiegato che una decisione ufficiale non è stata ancora presa dai futuri genitori. Gabriele è al momento la prima scelta di Clizia e Paolo ma non c’è nulla di definitivo. La coppia, infatti, sta ragionando pure su altri nomi. Nel frattempo ha fatto un passo decisamente importante: l’influencer e il conduttore hanno acquistato una casa a Roma.

Per amore di Paolo Ciavarro, con il quale sta allargando la famiglia, Clizia Incorvaia ha deciso di lasciare Milano – dove viveva fin dai tempi dell’Università – per trasferirsi nella Capitale. A tal proposito Eleonora Giorgi ha dichiarato:

“Il loro primo passo è stato quello di comprare una casa a Roma e di fare un mutuo. Non hanno pensato all’affitto perché erano sicuri di voler gettare le basi per il loro nido. Sono stati davvero incredibili. Non me l’aspettavo. Paolo, di colpo, è diventato uomo e padre. Un grande cambiamento”

La questione del matrimonio

Ancora incerta, invece, la questione matrimonio. Come rivelato da Eleonora Giorgi Paolo e Clizia non diventeranno marito e moglie nell’immediato o dopo la nascita del bebè come ipotizzato da qualcuno. La Incorvaia non ha terminato l’iter del divorzio da Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. I due sono stati sposati dal 2015 al 2019 e hanno una figlia, Nina, di sei anni.

Nei progetti futuri di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro c’è però il sogno di convolare a nozze appena sarà possibile legalmente. Intanto Eleonora Giorgi è tornata pubblicamente a lodare la nuora che, a suo dire, ha portato gioia di vivere e spensieratezza nella sua famiglia.

Eleonora Giorgi approva Clizia Incorvaia

Stando a quanto confidato dalla Giorgi Clizia è una persona ottimista e sempre di buonumore, che reagisce con positività alle difficoltà e alle ansie della vita. Tutto il contrario di quello che accade nella famiglia di Eleonora, dove spesso ci si abbandona facilmente alla paura e al tormento.