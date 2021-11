Clizia Incorvaia e Ciavarro: quando nascerà il figlio e come si chiamerà

By

A due anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti a diventare a tutti gli effetti una famiglia. A febbraio nascerà il primo figlio della coppia. Per l’influencer sarà il secondogenito dopo Nina, la bambina avuta sei anni fa dall’ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

Paolo Ciavarro, invece, si appresta a diventare padre per la prima volta all’età di trent’anni. Il nascituro sarà anche il primo nipotino per la coppia di attori formata da Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Se il primo ha preferito mantenere un profilo basso la seconda ha commentato la notizia con gioia ed entusiasmo.

Ma come si chiamerà il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? La coppia, dopo un lungo confronto, ha optato per il nome Gabriele. Deriva dall’ebraico e vuol dire “uomo di Dio”. Il nome ha tradizione biblica ed è presente sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento: Gabriele è infatti uno degli arcangeli.

La scelta del nome

Gabriele è uno dei nomi più amati dai neo genitori: è infatti tra i dieci più usati per i nuovi arrivati nell’anno 2021. Nella top ten troviamo anche: Leonardo, Tommaso, Riccardo, Edoardo, Lorenzo, Alessandro, Andrea, Mattia. Clizia e Ciavarro non hanno ancora rivelato il motivo che li ha spinti a scegliere questo nome per il loro bebè.

Intanto in questi mesi la Incorvaia e Ciavarro sono alle prese con il corredino. La coppia è stata fotografata dai paparazzi del settimanale Nuovo mentre sceglieva tutine e accessori in alcuni negozi della Capitale. Per amore Clizia, alle prese con la seconda gravidanza all’età di 41 anni, ha mollato Milano e si è trasferita a Roma.

Nozze in vista

Durante la seduta di shopping Paolo Ciavarro si è mostrato dolce e affettuoso con la sua compagna. Coccole, baci, abbracci: l’intesa tra i due è alle stelle come il primo giorno. Erano in pochi a credere in questa relazione nata nella Casa più spiata d’Italia e invece…

Molto probabilmente dopo la nascita di Gabriele Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia convoleranno a nozze. Entrambi non hanno mai nascosto la voglia di diventare marito e moglie.