Eleonora Giorgi ha un cancro: la reazione del figlio Paolo Ciavarro

Nel corso della puntata di ieri, venerdì 24 novembre, di Pomeriggio Cinque, la celebre attrice e regista Eleonora Giorgi ha rivelato di avere un tumore al pancreas e di doversi sottoporre a delle cure. Un annuncio che ha commosso i telespettatori e che ha suscitato immediate reazioni sui social. Una tra tutte però ha colpito i fans dell’attrice: si tratta del post pubblicato da uno dei figli della Giorgi, Paolo Ciavarro. Il secondogenito dell’attrice, avuto da Massimo Ciavarro, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera fotografia nella quale abbraccia la mamma in compagnia del fratello, Andrea Rizzoli. Ecco quale è stata la dolce dedica che Ciavarro ha fatto alla mamma in questo momento molto difficile della sua vita.

La dedica di Paolo Ciavarro e le reazioni social

A volte la forza per superare i momenti difficili della propria vita può arrivare anche dalle piccole cose, come una speciale dedica fatta da una persona a te vicina. Ed è proprio questo l’intento con il quale Paolo Ciavarro ha pubblicato la sua ultima foto su Instagram: un tenero scatto che lo vede protagonista insieme al fratello Andrea Rizzoli, mentre abbracciano e baciano la mamma, Eleonora Giorgi.

“La forza dell’amore” è la breve ma significativa didascalia che Ciavarro ha scelto di accompagnare alla foto di famiglia. Una grande verità: l’amore possiede la forza di trasformare qualsiasi cosa, è in grado di guarire e riesce a dare fiducia in se stessi anche nei momenti più bui della vita di una persona. Sarà proprio la forza derivante dal profondo e saldo legame che l’attrice condivide con i suoi due figli a darle la forza per affrontare questo brutto periodo e debellare la malattia che l’ha colpita.

Com’è facile immaginare non hanno tardato ad arrivare le prime reazioni social al post di Ciavarro. Tanti i vip e le persone comuni che hanno voluto commentare il tenero scatto: “Siamo tutti con voi”, ha scritto un utente; “L’amore può tutto. Sono sicuro che supererà anche questa”, ha commentato un altro.

Infine, tra i tanti volti noti che hanno voluto spendere qualche parola per l’attrice, è spiccato il commento di Giada De Blanck: “Vi sono vicina con tutto il cuore. La forza e l’amore vinceranno. Eleonora Giorgi è una guerriera e una donna forte e speciale attorniata di amore di tutti forza ti vogliamo bene”, ha scritto la figlia della contessa Patrizia De Blanck.

Chi è Andrea Rizzoli

Come anticipato, nella tenera fotografia, insieme a Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, compare anche l’altro figlio della celebre attrice: Andrea Rizzoli. Nato il 12 marzo 1980 a Roma, Rizzoli è frutto del matrimonio tra l’imprenditore Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi.

La professione del primogenito dell’attrice è quella del produttore cinematografico: mentre il fratello minore Paolo ha deciso di seguire in tutto e per tutto le orme dei genitori e costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, Andrea ha preferito rimanere nel dietro le quinte.

Purtroppo sono poche le informazioni sul suo conto e non si sa praticamente nulla sulla sua formazione scolastica e sulla sua carriera. Di carattere chiuso e riservato, da sempre Andrea ha voluto tenersi lontano dai riflettori e condurre una vita normale lontano da occhi indiscreti.

A riprova della sua estrema riservatezza, Andrea non ha profili social e della sua vita privata si sa solamente che ha sposato Alice Bellagamba, attrice e ballerina di Amici. Un matrimonio che purtroppo è finito improvvisamente su decisione della neo sposa, nonostante Rizzoli avesse detto di credere che la ballerina fosse la donna della sua vita. A oggi non è dato sapersi se abbia o meno una nuova compagna.