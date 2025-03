Eleonora Giorgi, funerali: parole di Clizia e Massimo. Paolo distrutto

Si sono tenuti oggi a Roma i funerali di Eleonora Giorgi. L’attrice è venuta a mancare lo scorso lunedì mattina dopo una battaglia con un tumore al pancreas. Numerose sono state le persone a darle l’ultimo saluto. Lo studio de La Volta Buona si è collegato con l’esterno della Chiesa dove si è tenuto il sacramento e ha raccolto le dichiarazioni di alcuni dei presenti. Tra questi ci sono stati anche i fratelli di Eleonora, il suo ex Massimo Ciavarro, sua nuora Clizia Incorvaia ed i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Scopriamo quali sono state le loro parole.

Eleonora Giorgi, i funerali: le dichiarazioni dei parenti

La puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 è stata quasi interamente dedicata al ricordo di Eleonora Giorgi. Quest’ultima è venuta a mancare lo scorso 3 marzo all’età di 71 anni dopo aver combattuto con un tumore al pancreas. Oggi si sono tenuti i suoi funerali in una Chiesa di Roma e sono stati numerosi coloro che hanno voluto dare un ultimo saluto all’attrice. Uno degli inviati de La Volta Buona ha raggiunto l’esterno della Chiesa, raccogliendo le dichiarazioni di alcuni dei presenti. Tra questi ci sono stati due dei sette fratelli di Eleonora, Paolo ed Alessandro, i quali hanno sottolineato l’importanza di ricordarla con il sorriso e come sia stata un esempio per moltissime persone.

Successivamente è stato intervistato Massimo Ciavarro, ex marito dell’attrice. Visibilmente commosso, si abbandonato a testuali parole: “Bellissima fino all’ultimo momento”. Anche i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, si sono mostrati provati dal dolore. Paolo, nonostante avesse la voce rotta dal pianto, ha deciso comunque di rilasciare le proprie dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti spiegando come sua madre Eleonora gli abbia insegnato a rispettare il lavoro degli altri. Durante il collegamento con Andrea, invece, c’è stato qualche problema di audio. Rizzoli, tuttavia, aveva già rilasciato un’intervista con Il Corriere Della Sera.

E’ stata poi intervistata anche la nuora Clizia Incorvaia, recentemente al centro dell’attenzione a causa di uno sfogo sui social proprio il giorno della morte di Giorgi. Clizia ha dimostrato ancora una volta grande affetto per la suocera, sottolineando il loro splendido rapporto.

Queste le sue parole:

Io oggi non ho perso una suocera. Ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna d’avventure.

Ha poi aggiunto di essere rammaricata di non aver potuto fare il viaggio a New York insieme che si erano promesse.