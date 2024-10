Eleonora Giorgi, dolce regalo da De Martino: perché, il messaggio

Eleonora Giorgi ha ricevuto un tenero regalo da parte di Stefano De Martino. Ma, si proceda con ordine. Pochi giorni fa, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, in cui ha parlato a lungo della sua malattia. Da diversi mesi, infatti, a Eleonora è stato diagnosticato un tumore al pancreas, per il quale si è affidata alle cure di una clinica americana. Durante l’intervista, la Giorgi ha raccontato anche dei momenti di leggerezza che l’accompagnano in questo difficile periodo, menzionando proprio il conduttore partenopeo. Difatti, ha citato Affari Tuoi come una fonte di grande spensieratezza e gioia nelle sue giornate, tessendo le lodi dell’ex ballerino.

“Evviva Stefano De Martino: dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza”, sono state le parole di Eleonora Giorgi. Quell’ora di Affari Tuoi, con la simpatia di Stefano De Martino e dei concorrenti, è per lei un momento di semplice, ma profonda serenità, nel mezzo di un momento così complicato. Proprio per questo, ha voluto esprimere apertamente la sua stima e affetto per l’ex marito di Belen Rodriguez. Ebbene, le dichiarazioni della Giorgi non sono passate inosservate a Stefano, tanto che ha deciso di ringraziarla in modo speciale.

Stefano De Martino: il tenero regalo per Eleonora Giorgi

Difatti, Stefano De Martino ha fatto recapitare a casa di Eleonora Giorgi un elegante mazzo di rose bianche e rosse, accompagnate da un bigliettino scritto di suo pugno. La madre di Paolo Ciavarro, emozionata dal gesto, ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto dei fiori e del biglietto, aggiungendo un’emoji di un cuore. Dallo scatto, è stato possibile leggere anche il messaggio di De Martino, il quale ha scritto: “Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto”. Questo gesto affettuoso ha rapidamente fatto il giro del web, intenerendo molti utenti sui social, dove Stefano è ormai molto amato.

Questo è certamente un periodo d’oro per Stefano De Martino, grazie agli ascolti record che sta riscuotendo con Affari Tuoi, superando persino il suo predecessore Amadeus e guadagnandosi l’affetto degli spettatori. L’ex ballerino ha ormai preso totalmente padronanza del ruolo, ricevendo i complimenti di molti volti noti dello spettacolo, tra cui Antonella Clerici, Carlo Conti e, per l’appunto, Eleonora Giorgi. Stefano, sempre lusingato da questi apprezzamenti, non manca mai di esprimere la sua gratitudine, come dimostrato dal gesto affettuoso nei confronti di Eleonora.