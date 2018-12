Eleonora e Oscar, la Rocchini rompe il silenzio sulla crisi: la verità

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani: l’ex corteggiatrice rompe il silenzio sulle voci di crisi, la verità

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che parlava di una forte crisi in atto tra Eleonora Rocchini e il fidanzato Oscar Branzani. L’allarme scattato sulla coppia sbocciata a Uomini e Donne aveva portato addirittura qualcuno a pensare che la relazione fosse naufragata del tutto. La realtà però è un’altra. I due, infatti, non si sono lasciati e, caso mai abbiano avuto una crisi, è già stata superata. A rompere il silenzio sulla situazione ci ha pensato la diretta interessata che ha postato tra le sue Instagram Stories una foto con il compagno, costellandola con un cuore rosso, a testimonianza che la storia d’amore è lungi dall’essere al capolinea.

Branzani e la Rocchini a passeggio per Napoli: la crisi è lontana

Oltre alla Stories pubblicata nelle scorse ore dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, c’è un’ulteriore prova che conferma che la coppia non si è detta addio: un video pubblicato dal sito NewsUeD, in cui Branzani e la compagna passeggiano per le vie di Napoli insieme. I fan della coppia possono dormire sonni tranquilli. Ricordiamo che l’indiscrezione che aveva fatto temere una burrasca sentimentale si era propagata in seguito ad alcune ‘mosse’ social di Eleonora. Una storia di ‘like’ messi su alcune frasi avevano provocato fraintendimenti, tanto che alcuni follower erano arrivati a pensare che la Rocchini avesse tradito Oscar. Anche in questo caso, nulla di più distante dalla realtà.

Eleonora smentisce qualsiasi voce di tradimento nei confronti di Oscar

“Posso avere un periodo negativo, un periodo dove magari sono sofferente per alcune cose e posso mettere like alle classiche frasi tipo di Fabio Volo, Insanity Page e queste pagine qui… dove anche voi mettete like“, si sfogava pochi giorni fa l’ex corteggiatrice (Stories poi rimosse dai social, ma comunque disponibili qui). “Io essendo una persona normale, come voi, anche metto dei like se quella frase mi ricorda qualcosa. Tutto questo semplicemente per rassicurarvi: il mio like è solo un like. Io non tradisco nessuno”, aveva infine puntualizzato.