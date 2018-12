Uomini e Donne gossip, Eleonora Rocchini in crisi con Oscar? Lei sbotta: “Non tradisco nessuno. È solo un periodo NO”

Un lungo sfogo è stato pubblicato pochi minuti fa da Eleonora Rocchini su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver ricevuto alcune email che alludevano ad un presunto tradimento nei confronti di Oscar Branzani, ha deciso di prendere la parola per mettere in chiaro alcune cose. “Per colpa di un paio di like miei a delle frasi un po’ malinconiche mi hanno scritto: sembra che tradisci Oscar” ha esordito Eleonora nelle sue Instagram stories. “A me queste cose fanno veramente inc…..e!” ha aggiunto sempre la stessa. Il motivo delle sue ultime reazioni sui social? La Rocchini, per fare chiarezza, ha spiegato: “Posso avere un periodo negativo, un periodo dove magari sono sofferente per alcune cose e posso mettere like alle classiche frasi tipo di Fabio Volo, Insanity Page e queste pagine qui… dove anche voi mettete like. Io essendo una persona normale, come voi, anche io metto like se quella frase mi ricorda qualcosa. Tutto questo semplicemente per rassicurarvi, il mio like è solo un like. Io non tradisco nessuno”.

Parole quelle dette da Eleonora che, tuttavia, hanno portato alcuni a pensare ad una possibile crisi con Oscar. Sempre per cercare di impedire ai suoi follower si trarre conclusioni affrettate, però, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha poi scritto: “Prima di giudicare riflettete, potreste tirare delle somme completamente sbagliate. Potreste farvi un’idea di una persona completamente sbagliata. Potreste ferirla. Imparate a guardare attentamente se proprio volete parlare. Siete le prime a fare le zozze in giro con le fidanzate delle altre e poi fate le finte santarelline. È un periodo NO. A me capitano un sacco si cose di m…a che non auguro a nessuno”.

Eleonora Rocchini nei messaggi pubblicati sul suo Instagram ha più volte ribadito oggi di non voler rendere pubblica la sua vita privata. Concetto che lei stessa aveva espresso diverse settimane fa quando, durante una lite con Raffaella Mennoia, aveva specificato di non essere interessata a certe dinamiche televisive.