Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati? Dopo lo sfogo di lei un altro indizio sulla presunta crisi: la coppia non si segue più sui social

Sembrerebbe esserci aria di crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Sia chiaro, i due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno confermato o smentito pubblicamente le voci relative alla loro presunta rottura ma, ad oggi, molti indizi parrebbero confermare questa versione. Ieri sera, prima di cancellare tutto, Eleonora Rocchini si è lasciata andare in un lungo sfogo su Instagram, dove per l’appunto parlava di un periodo negativo e difficile. Non ha fatto direttamente riferimento ad Oscar ma, dopo aver ricevuto alcune email dove l’accusavano di aver tradito il fidanzato, l’ex corteggiatrice ha voluto fare chiarezza. La stessa, poi, ha anche ribadito di voler mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale. Queste precisazioni, però, non hanno impedito ai fan della coppia di pensare ad una possibile crisi tra lei e Branzani. La verità su quello che è successo, ovviamente, la possono sapere solo i diretti interessati.

Stamattina, tuttavia, una segnalazione riportata da Il Vicolo delle news e dai noi verificata ci lascia un po’ pensare. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non si seguono più su Instagram. Non sappiamo con esattezza da quando ma, comunque, non lo fanno più. Eleonora però continua a seguire le pagine dei fan dedicate alla coppia mentre Oscar sembrerebbe aver tagliato i ponti con qualsiasi cosa rimandi alla sua relazione con la Rocchini. L’ultima volta che i due avevano smesso di seguirsi sui social è stato quando, come da loro confermato in seguito, avevano attraversato un breve periodo di crisi nel 2017. Che sia successa la stessa cosa adesso? Intanto noi rimaniamo in attesa di scoprire di più.

Uomini e Donne: Eleonora Rocchini in crisi con Oscar? Lo sfogo dell’ex corteggiatrice

Eleonora Rocchini, come già detto sopra, ieri sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse stories dove si è lasciata andare in un lungo sfogo e – indirettamente – ha parlato anche della sua storia con Oscar. I video, però, sono stati subito cancellati dall’ex volto noto di Uomini e Donne. Forse hanno dato fastidio a qualcuno? Noi, comunque, siamo riusciti a salvarli. Se volete leggere e sentire le parole di Eleonora Rocchini vi rimandiamo all’articolo pubblicato ieri sul nostro sito (completo di video e screenshot).