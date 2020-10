Tapiro d’Oro di Striscia la notizia per Eleonora Daniele. La conduttrice Rai ha ottenuto il premio del tg satirico di Antonio Ricci dopo la figuraccia con Chiara Ferragni e Fedez. La presentatrice ha puntato il dito contro l’imprenditrice digitale rea – a detta della Daniele – di non aver fatto abbastanza durante l’emergenza Coronavirus. Dichiarazioni che hanno scatenato la dura reazione di Fedez che via Instagram ha pesantemente attaccato Eleonora, ricordando la raccolta fondi milionaria per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele, organizzata proprio da lui e da sua moglie. Prontamente Eleonora ha chiesto scusa prima sui social network e poi in una puntata della sua trasmissione. Scuse rinnovate a Striscia la notizia, davanti all’inviato Valerio Staffelli. La Daniele ha ribadito di non avere nulla contro i Ferragnez e ha ammesso che non è stato piacevole leggere certi commenti negativi e aggressivi di haters e leoni da tastiera, che si sono schierati dalla parte della web influencer e del cantante.

Eleonora Daniele a Striscia la notizia dopo la figuraccia con Fedez e Chiara Ferragni

“Non ho nulla contro la Ferragni. Mi sembra di aver chiesto già scusa. Solo gli stupidi non chiedono mai scusa. L’importante è non alzare i toni”, ha dichiarato Eleonora Daniele a Striscia la notizia. Il volto del mattino di Rai Uno è stato infatti preso di mira dai bulli del web. Una situazione spiacevole che la Daniele ha già denunciato qualche giorno fa a Storie Italiane. La 43enne ha poi confessato di amare molto la musica di Fedez e di essere addirittura una sua fan. “Meglio Fedez di Achille Lauro”, ha sottolineato la Daniele. Quest’ultima non è una grande sostenitrice della musica di Achille: in più di una puntata di Storie Italiane ha puntato il dito contro i testi delle canzoni di Lauro. Testi che secondo la Daniele sarebbero troppo ambigui e violenti, dunque un cattivo esempio per le nuove generazioni. Non solo: proprio lo scorso anno la conduttrice ha conquistato il primo Tapiro d’oro per via della canzone Rolls Royce.

Eleonora Daniele conquista il Tapiro d’Oro dopo la polemica con Fedez e Chiara Ferragni

Eleonora Daniele ha pubblicamente chiesto scusa a Fedez e Chiara Ferragni per ben tre volte. Nessuna replica dai diretti interessati che, per il momento, hanno scelto la strada del silenzio. I due sono alle prese con la seconda gravidanza: Chiara è in attesa di una bambina che nascerà la prossima primavera. Una sorellina per il primogenito Leone, arrivato nel 2018.