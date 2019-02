Eleonora Daniele, Tapiro d’oro per Achille Lauro: la conduttrice si difende

Eleonora Daniele, primo Tapiro d’oro per il brano Rolls Royce di Achille Lauro: le parole della conduttrice

Primo Tapiro d’oro per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane riceve per la sua prima volta l’onorificenza satirica di Striscia la Notizia da parte di Valerio Staffelli, nel corso della puntata del 27 febbraio. Il motivo? Riguarda Achille Lauro e il suo brano Rolls Royce. Sicuramente è la canzone del Festival di Sanremo 2019 che continua a generare polemiche. In particolare, a occuparsi della questione ci pensa il noto programma satirico di Canale 5, che sin da subito ha trovato delle ambiguità all’interno del testo del brano. Secondo la trasmissione, la canzone farebbe riferimento all’ecstasy. Sono diverse le frasi del singolo in questione a non essere state per nulla apprezzate dal programma di Antonio Ricci, che continua ad affrontare il problema. Questa volta, Staffelli raggiunge la conduttrice Eleonora Daniele, convinti che non abbia trattato l’argomento come avrebbe dovuto. Il programma di Canale 5 è sicuro del fatto che la rete Rai tenti di nascondere il problema, confermando ciò che è stato dichiarato dallo stesso Achille. Quest’ultimo, più volte, ha fatto sapere che Rolls Royce rappresenta una marca automobilista.

Eleonora Daniele riceve il Tapiro d’oro e dice la sua su Achille Lauro

Striscia la Notizia non ha mai creduto alla versione data da Achille, il quale ha specificato il reale significato del brano proposto a Sanremo. Intanto, Staffelli inconta la Daniele e le consegna questo suo primo Tapiro. La conduttrice appare abbastanza sorpresa, poiché non si aspettava di ricevere la visita dell’inviato di Striscia. Quest’ultimo la informa di volerle consegnare il Tapiro, in quanto avrebbe tentato di nascondere la verità sul brano Rolls Royce. La conduttrice, invece, spiega di aver trattato l’argomento più volte. A questo punto, la trasmissione manda in onda le puntate di Storie Italiane, in cui la Daniele prenderebbe le difese di Lauro. “Intanto grazie, è il mio primo Tapiro. Non conosco Achille Lauro, vedo questo testo che diciamo può essere ambiguo. Ho visto che lui invece ha dichiarato che il testo nulla centra con la droga. Per cui uno si deve anche fidare”, dichiara la conduttrice a Staffelli.

Eleonora Daniele si fida di Achille Lauro e delle sue dichiarazioni: la conduttrice si difende

Staffelli chiede, dunque, alla Daniele cosa ne pensa del testo proposto da Achille a Sanremo. La conduttrice dichiara di fidarsi di Lauro, il quale ha più volte smentito di far riferimento all’ecstasy all’interno della sua canzone. La presentatrice è convinta che il giovane cantante dica la verità e che non abbia mentito sul reale significato del brano. Non lo conosce personalmente, ma si fida comunque di lui. Staffelli fa nuovamente presente le ambiguità del brano Rolls Royce. A questo punto, la Daniele non nega che la canzone potrebbe apparire ambigua. Nonostante ciò, la conduttrice ringrazia l’inviato per il suo primo Tapiro.