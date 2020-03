Eleonora Daniele incinta e in lacrime: la dedica che lascia il segno VIDEO

Eleonora Daniele piange a Storie Italiane: le parole sulla gravidanza VIDEO

Momento di commozione a Storie Italiane per Eleonora Daniele. Nella puntata in onda venerdì 27 marzo la conduttrice Rai è stata sorpresa dalle parole di alcuni suoi ospiti. Anzi, baby ospiti: nella seconda parte della trasmissione la presentatrice ha “accolto” in collegamento due piccoli violinisti. Mirko e Valerio hanno intrattenuto il pubblico con i loro violini, mettendo in mostra tutta la loro bravura. Ma sono state le loro parole a colpire la Daniele che, com’è ormai noto, è in dolce attesa ed è prossima al parto. “Abbiamo visto che hai il pancione. Ti volevamo dire che andrà tutto bene”, hanno detto i due musicisti. Parole semplici ma d’effetto, che hanno emozionato così tanto Eleonora, che la 43enne non è riuscita a trattenere le lacrime (video in basso).

Tra gravidanza e Coronavirus Eleonora Daniele continua a lavorare

Nonostante il pancione e l’emergenza Coronavirus Eleonora Daniele continua a lavorare. Il suo Storie Italiane è uno dei pochi programmi che la Rai ha deciso di non sospendere. “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico“, ha dichiarato la Daniele ad Avvenire.

Quando va in maternità Eleonora Daniele: la decisione

Al di là dell’emergenza Coronavirus, Eleonora Daniele resterà a Storie Italiane fino al 29 maggio. Per quel giorno è stata fissata l’ultima puntata di questa stagione. La presentatrice si concentrerà sul parto e sulla neonata in arrivo – che si chiamerà Carlotta, come sua nonna – per poi tornare puntualmente in video a settembre.