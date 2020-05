Eleonora Daniele colpita, tricolori Codogno: “Un bell’impatto!”

Storie Italiane oggi, Eleonora Daniele commossa: i tricolori di Milano e Codogno la lasciano senza parole

Eleonora Daniele ha vissuto in diretta il passaggio dei tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli di Milano e Codogno, due delle città più colpite dal Coronavirus in Italia. Una scena suggestiva, di speranza, che ha commosso la conduttrice di Storie Italiane: “Un bell’impatto!”; lei che, per tutta la durata della quarantena, ha deciso di affrontare i rischi pur di essere in Tv a condurre il suo programma. Una conduttrice che ha sempre dimostrato di avere un carattere molto forte e sicuramente riuscirà a infondere lo stesso coraggio e la stessa determinazione a sua figlia, che vedrà per la prima volta la luce fra non molte settimane. La gravidanza è davvero agli sgoccioli.

Eleonora Daniele, emozioni e grandi soddisfazioni non finiscono mai

Storie Italiane ha mostrato in diretta i tricolori di Codogno e Milano: la Pattuglia Acrobatica Nazionale si muoverà, per cinque giorni, in città diverse; il 2 giugno terminerà il proprio volo a Roma, nel giorno della Festa della Repubblica, che quest’anno non vedrà organizzata la parata dei Fori Imperiali. Eleonora Daniele ha apprezzato molto quel cielo tinto dei colori della bandiera italiana: uno dei momenti che le resteranno più impressi, proprio come quello della grande vittoria ottenuta grazie alla sua trasmissione.

Figlia Eleonora Daniele: quando partorisce la conduttrice e ultime curiosità

Eleonora Daniele partorirà sicuramente dopo la chiusura di Storie Italiane (fissata alla fine di maggio): ha già deciso il nome della figlia, Carlotta, per ricordare la sua nonna materna, che porta sempre nel cuore. Ha scelto anche la madrina per il battesimo: una conduttrice italiana molto famosa!