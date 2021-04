Eleonora Daniele, Battesimo figlia: “Finalmente lo faremo”, Venier pronta

By

Eleonora Daniele si prepara al Battesimo della figlia Carlotta. La presentatrice ha annunciato a Canzone Segreta di Serena Rossi che il prossimo maggio la bambina riceverà il primo sacramento della sua vita. Un evento importante per la Daniele, che è molto credente. Il Battesimo doveva tenersi lo scorso autunno ma a causa dell’emergenza Coronavirus è saltato.

Ora, a un anno dalla nascita, Eleonora Daniele è pronta a battezzare la sua primogenita. La conduttrice non ha svelato il giorno esatto ma ha già scelto la madrina di Carlotta. Com’è noto sarà Mara Venier a ricoprire questo ruolo così importante. Perché proprio lei?

Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come madrina della figlia Carlotta perché è molto legata alla collega più grande. La 44enne ha spiegato di avere molte cose in comune con zia Mara, come le origini venete e il lavoro nel mondo della televisione. Eleonora ha confidato che con la Venier ha condiviso tanti momenti, sia belli sia brutti.

Tante gioie e dolori ma pure tante soddisfazioni e momenti di tristezza. Eleonora, in molteplici occasioni, ha sentito Mara vicina a sé. Più di qualche altro parente o amica di vecchia data. Un rapporto intenso, dunque, che la Daniele ha voluto celebrare con il Battesimo della Carlotta, a lungo desiderata.

Per tanti anni Eleonora Daniele ha cercato una gravidanza con Giulio Tassoni, imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo, ma solo dopo il matrimonio celebrato nel 2019 è arrivata questa immensa gioia. La piccola Carlotta è nata a maggio 2020.

A un anno esatto dalla sua nascita la bambina si appresta a ricevere il Battesimo. Quasi sicuramente – visto che la fine della pandemia non è ancora così vicina – Eleonora Daniele e il marito Giulio dovranno accontentarsi di una festa molto intima, con pochi famigliari e amici.

Nonostante le gioie della maternità Eleonora Daniele ha confessato che molto probabilmente Carlotta resterà figlia unica. Data l’età avanzata l’ex concorrente del Grande Fratello (ha partecipato alla seconda edizione del reality show, ricordate?) non pensa infatti ad una seconda gravidanza.