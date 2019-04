Eleonora Arosio incinta: la professoressa de L’Eredità torna a parlare della vicenda “Chi è il papà? Boh” rivelando nuovi simpatici dettagli

Eleonora Arosio, la bella professoressa de L’Eredità attualmente in dolce attesa, è entrata nell’ottavo mese di gravidanza ed oggi ha raggiunto la vicina di studio Caterina Balivo per un’intervista, dopo la risposta (ormai diventata cult) “Chi è il papà? Boh!” data a L’Eredità. La bionda showgirl, infatti, aveva replicato proprio così a Flavio Insinna che le chiedeva con spontaneità informazioni sul padre del bambino. La Arosio ha poi spiegato il perché di quelle parole attraverso un’intervista a il Corriere della Sera in cui ha dichiarato: “Sono rimasta sorpresa dalla domanda di Flavio, non me l’aspettavo e siccome mi piace scherzare ho risposto nel primo modo ironico che mi è venuto in mente. In realtà il padre di mio figlio è un imprenditore, siamo sposati, ma anche molto riservati”. Insomma la professoressa dello storico quiz di Raiuno rivela che ha risposto così per scherzare, ma anche per discrezione. Nell’ultima puntata di Vieni da me (in onda oggi 5 aprile 2019) è tornata a parlare della vicenda, rivelando altri particolari simpatici; proprio come lei.

Vieni da me, Eleonora Arosio svela perché ha dato quella risposta a Flavio Insinna: “Mi piace scherzare e mio marito è una persona molto riservata”

La show girl di origini sarde e liguri, dopo il simpatico episodio a L’Eredità (raccontato per primi da noi di Gossip e Tv) in cui affermava ironicamente di non sapere chi è il padre del bambino che porta in grembo, a Vieni da me torna a parlare di quella vicenda. Caterina Balivo raccomta dello “scandalo” arrivato in rete, mostrando vari articoli di giornale e facendo rivedere anche quel momento. La conduttrice poi le chiede spiegazioni: “Tutti si chiedono perché hai dato a Flavio Insinna quella risposta, boh?”. La Arosio scherza di nuovo: “Perché? Perché in quel momento non mi ricordavo!”. Ma poi chiarisce con serietà: “Scherzo, perché io sono ironica, di pancia, e mi è venuto da rispondere ‘chi è? Boh!’ e soprattutto perché mio marito è una persona molto molto riservata”. La Balivo è un po’ perplessa e le chiede se il marito per caso si è offeso e lei afferma con sicurezza di no, perché la conosce come “una persona che scherza parecchio”.

Eleonora Arosio svela a Vieni da me come hanno reagito amici, familiari e la suocera: “In realtà lei…”

La valletta de L’Eredità, che Caterina Balivo definisce “una burlona” durante la spumeggiante intervista a Vieni da me dopo quella a Patrizio Rispo di Un posto al sole, racconta anche come hanno reagito le persone attorno a lei dopo quel momento esilarante in diretta. Così, parte proprio dal marito: “Paolo si è messo a ridere perché sa che sono una persona scherzosa, quindi mi ha detto ‘vabbè amore tanto ti conosco’. Gli amici l’hanno preso in giro…!”. Sulla suocera però diventa un po’ più titubante e con espressione birichina, afferma: “Mia suocera… in realtà lei… non lo so!!” e scoppia a ridere. “Si è fatta una risata spero!”, aggiunge prima di specificare di nuovo: “Stavo scherzando!!”.