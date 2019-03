L’eredità, Flavio Insinna e la professoressa col pancione: “Chi è il papà? Boh!”

L’eredità, la professoressa fa un lieto annuncio: “È un maschietto”

Maternità a L’Eredità. Nell’ultima puntata dello storico quiz show di Raiuno (in onda mercoledì 6 marzo), la professoressa Eleonora Arosio si è mostrata con il pancione in bella vista. La bionda show girl durante l’introduzione, subito dopo la fine de La Vita in Diretta, ha fatto un lieto annuncio: “È un maschietto”. Eleonora Arosio, infatti, è in dolce attesa e insieme a Flavio Insinna ha voluto condividere questa dolce notizia con il pubblico in studio e quello a casa. Il conduttore allora invita gli affezionati telespettatori a seguire le prossime puntate per scoprire ulteriori novità e le chiede: “Chi è il papà?”. La valletta, forse presa alla sprovvista e un po’ imbarazzata, risponde “Chi è ? Boh!”, scoppiando poi a ridere.

Flavio Insinna e Eleonora Arosio incinta a L’Eredità: “Chi è il papà? Boh!”

Un esilarante momento, quello avvenuto nella puntata del 6 marzo, che il conduttore de L’Eredità ha voluto condividere anche sui social. Dal suo profilo instagram ufficiale, Flavio Insinna ha infatti pubblicato un video dal dietro le quinte in cui si vede il presentatore proprio insieme alla professoressa presto mamma. Nella clip postata, Insinna ed Eleonora Arosio riguardano le immagini di quel momento che tanto li fa divertire. La Professoressa appare molto divertita ma anche un po’ imbarazzata, mentre il presentatore sottolinea quel “Boh” nella frase e continua a ridere. “Chi è il papà? Confusi e felici”, scrive il conduttore romano nella caption al post su Instagram. Un momento molto simpatico che testimonia anche il bel rapporto che c’è tra Flavio e le sue ragazze, ma anche il clima di serenità e goliardia che si respira dietro le quinte de L’Eredità.

Chi è Eleonora Arosio la professoressa de L’Eredità

Eleonora Arosio dal 2017 è una delle Professoresse de L’Eredità. Capelli biondi e occhi azzurro cielo, è stata scelta per affiancare Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e ora Flavio Insinna alla conduzione del celebre programma-quiz del primo canale. Classe 1985, è nata a Lecco ed è alta 172 cm. Eleonora Arosio, come tante protagoniste di casa Rai, ha partecipato a Miss Italia, ma la grande occasione in tv arriva nel 2006 quando entra nel cast del programma Very Victoria, dove ha conquistato il pubblico imitando Simona Ventura. Debutta anche come attrice in Don Matteo, in seguito compare in Un medico in famiglia e nella serie Il mondo di Veronica. Prima di approdare a L’Eredità, ha lavorato a Sky nel programma My Way e a Mezzogiorno in Famiglia.