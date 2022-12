By

Arriva la notizia sulla fine del matrimonio, durato ben 19 anni, dell’attrice che ha vestito i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo ben 19 anni di matrimonio. Le nozze sono avvenute nel 2003 e l’anno seguente hanno avuto una figlia, Maria. A lanciare la notizia sull’addio ci ha pensa Today, che avrebbe ricevuto la conferma da una persona vicina alla coppia. Da mesi circolava la voce sulla loro rottura, ma l’indiscrezione non si è mai realmente accesa pubblicamente. Infatti, il rumor pare corresse tra “i colleghi di entrambi e gli addetti ai lavori”. Da cosa è nata la voce sulla fine del matrimonio di Elena Sofia Ricci e Mainetti?

“Da tempo non si vedevano più insieme – nonostante siano sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia – e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo a causa di una crisi diventata ormai insanabile”

Dunque, dopo un lungo periodo caratterizzato da una forte crisi, la nota attrice avrebbe deciso di separarsi dal marito. Sembra, secondo questa indiscrezione, che Elena Sofia Ricci e Mainetti abbiano scelto insieme di prendere strade differenti dopo 19 anni di matrimonio. Per il momento, non c’è alcuna dichiarazione ufficiale che va a confermare l’addio da parte dei due diretti interessati.

Nonostante questo, sembra proprio che questo gossip sia destinato a ricevere la conferma: “Nei posti che sono soliti frequentare a Roma non si parla d’altro e nemmeno loro lo starebbero più tenendo segreto”. Pare che l’attrice stia andando verso la separazione legale con il marito Stefano Mainetti. Questa loro decisione avrebbe, però, lasciato “a bocca aperta amici, conoscenti e colleghi”.

Il loro rappresentava “uno degli amori più solidi dello showbiz italiano”. In effetti, 19 anni sono 19 anni. Inoltre, in questo lungo arco di tempo non sono mai spuntati fuori particolari gossip sul loro conto.

L’attrice ha conosciuto Mainetti a 40 anni, quando ha messo fine alla sua storia d’amore con Pino Quartullo, con cui ha avuto la sua prima figlia, Emma. Dopo di che, la Ricci ha sposato nel 2003 il musicista ed è diventata mamma per la seconda volta. In questi 19 anni, entrambi hanno sempre cercato di mantenere il più possibile privata la loro storia d’amore.

Per Elena Sofia Ricci è tempo di cambiamenti, non solo nella sua vita privata. Di recente ha lasciato Che Dio ci aiuti, la serie TV di Rai 1 che l’ha vista protagonista nelle vesti di Suor Angela per ben sette stagioni.