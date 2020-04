Pino Quartullo piccato sull’ex Elena Sofia Ricci: la sua verità sull’addio

Elena Sofia Ricci, l’ex Pino Quartullo piccato: la sua verità sull’addio

C’è in corso una querelle tra il regista Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci. Il regista di Civitavecchia, che ha avuto una relazione con l’attrice (da cui è nata nel 1996 la figlia Emma), ha mal digerito le esternazioni fatte di recente dall’interprete sul suo conto. Così, lungo le colonne del magazine Oggi ha replicato in modo piccato all’ex, dicendo di non averla mai tradita. E di non averla certo lasciata per un’altra donna. Ricordiamo che Quartullo ed Elena hanno vissuto una storia d’amore lunga circa tre anni, tra il 1995 e il 1997.

“Elena mi accusa di una cosa falsa e grave”, ha dichiarato Pino al settimanale Oggi. “Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna… finché sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne”, ha aggiunto il regista, che non ha gradito quanto esternato pochi giorni fa dall’ex. “Di più: non c’è mai stata una lite per gelosia – ha spiegato sempre Quartullo – Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perché avevo un’altra. Io sono fedele per natura, e poi tradire è faticoso: bisogna mentire e io, anche come attore, cerco di essere sempre molto sincero”.

Emma e mamma Elena Sofia Ricci insieme sul set di Vivi e Lascia Vivere

Oggi giovedì 23 aprile, su Rai1, Elena Sofia Ricci tornerà sul piccolo schermo con la fiction (che durerà 6 puntate) Vivi e Lascia Vivere. La regia della serie è stata affidata a Pappi Corsicato. Per quanto riguarda il cast, per la prima volta, l’attrice ha avuto sul set Emma Quartullo. Mamma e figlia hanno interpretato infatti il medesimo personaggio, Laura Ruggero. E, naturalmente, nel racconto ‘finzionale’, lo faranno per due fasi diverse della sua vita: l’adolescenza e l’età adulta.