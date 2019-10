Elena Santarelli a La vita in diretta parla del tumore del figlio e svela il momento più difficile

Dopo Domenica In, Elena Santarelli ha presentato il suo libro – Una mamma lo sa – a La vita in diretta. Nella puntata in onda mercoledì 23 ottobre la showgirl di Latina ha ripercorso le tappe più importanti del cancro del figlio Giacomo, avuto dall’ex calciatore Bernardo Corradi. Il bambino ha dovuto combattere per due anni con un tumore cerebrale, che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Lo scorso maggio, però, la battaglia di Giacomo è ufficialmente terminata e la Santarelli ha deciso di scrivere un libro sulla sua storia per aiutare chi ha vissuto la sua stessa drammatica situazione. L’intero ricavato del volume scritto da Elena sarà infatti devoluto al progetto Heal, che sostiene la ricerca e le cure dei tumori cerebrali infantili.

Elena Santarelli si commuove a La vita in diretta con Lorella Cuccarini

“Il momento più difficile di questa tempesta durata due anni? Accompagnare la mia amica Valeria, la mia migliore amica di questo percorso, che ha perso la figlia Marzia. Siamo state molto vicine e lei mi dice che è stata scaldata dai miei abbracci. Lei è una donna del sud che è stata a Roma per le cure della figlia e ho cercato di aiutarla in tutti i modi. Valeria e sua figlia Marzia saranno sempre nel mio cuore”, ha detto commossa Elena Santarelli a Lorella Cuccarini. La conduttrice si è poi emozionata nel rileggere la lettera che il figlio Giacomo le ha scritto dopo che è finito il ciclo di chemioterapia. “Questa lettera vale più di un Van Gogh”, ha detto orgogliosa la Santarelli, che da Corradi ha avuto pure la piccola Greta che oggi ha tre anni.

Elena Santarelli e l’amicizia con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nel corso dell’intervista a La vita in diretta, Elena Santarelli ha ricevuto un video messaggio da parte di Paolo Bonolis che si è complimentato per il libro e per la forza sfoggiata in questo periodo complicato dalla moglie di Bernardo Corradi. La stessa forza che il piccolo Giacomo ha usato per affrontare e sconfiggere la sua malattia. “Paolo e Sonia sono due persone splendide, anche loro affrontano ogni giorno la malattia della figlia Silvia. Mi hanno insegnato davvero tanto”, ha ammesso Elena.