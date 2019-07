Elena Santarelli troppo magra? Lei risponde così

Elena Santarelli dopo un periodo difficile ha ritrovato la serenità. E a chi l’accusa di essere troppo magra risponde così

Per Elena Santarelli e la sua famiglia, questo è un periodo di totale serenità. Dopo una fase estremamente difficile la showgirl ha finalmente ritrovato la felicità. Che tutto si sarebbe sistemato lei, però, lo ha sempre saputo. Elena, durante il calvario che ha dovuto attraversare accanto a suo figlio Giacomo, si è sempre dimostrata forte e tenace. Per questo motivo, è diventata un vero e proprio esempio da seguire per le donne italiane. Per il suo bambino, Elena Santarelli non ha mai perso il sorriso ed ha fatto di tutto per rendere un po’ più roseo il difficile percorso che stava compiendo. Ma non è tutto. La showgirl infatti non ha pensato solo a se stessa e alla sua famiglia, ma ha teso la mano anche verso chi ogni giorno si ritrova ad affrontare queste grandi difficoltà della vita. La Santarelli infatti ha preso parte, ed avviato, tantissimi progetti a scopo benefico.

“Il mio metabolismo corre veloce” la spiegazione della conduttrice

E ora che tutto è terminato nel migliore dei modi, Elena è tornata alla sua vita di sempre. 37 anni, bellissima e radiosa, l’ex modella sfoggia un fisico da mozzare il fiato. In tanti però ritengono che la sua sia un’eccessiva magrezza, per questo motivo, con un post su instagram la Santarelli ha voluto spiegare come mai il suo corpo non presenti mai un filo di grasso. La motivazione è molto semplice: il suo è un metabolismo veloce. Ma, pur essendo così fortunata, come qualcuno direbbe, la conduttrice sceglie comunque di allenarsi con costanza perché, così facendo, si innalzano i livelli di serotonina (l’ormone della felicità). Inoltre, Elena ha confessato di mangiare bene e di cedere, a volte, anche a quelli che sono i piaceri della tavola. Quindi, c’è da star tranquilli.

“Coltivate l’amore se potete” il consiglio di Elena ai suoi followers

La Santarelli è sposata da ben cinque anni con Bernando Corradi. La coppia è legata da un amore forte e prezioso e i due hanno dimostrato di essere molto uniti specialmente durante la difficile prova che la vita gli ha sottoposto. Di recente Elena ha dedicato delle parole dolcissime a suo marito ed ha consigliato agli utenti che ogni giorno la seguono di praticare amore e non odio, come invece spesso accade.