Elena Santarelli dopo la malattia del figlio: “Ho smesso di fare programmi”

Come sta oggi il figlio di Elena Santarelli: ultime news della soubrette

È ufficialmente finito il periodo buio di Elena Santarelli. Il figlio della soubrette, il piccolo Giacomo, è riuscito a sconfiggere il tumore che gli è stato diagnosticato qualche tempo fa. Una grande vittoria che ha però cambiato per sempre la famiglia di Elena e di Bernardo Corradi, ex calciatore oggi commentatore sportivo in tv. La Santarelli ha affrontato questo dramma con forza e coraggio, nascondendo le lacrime per il bene del suo primogenito, costretto a cure estenuanti e faticose nonostante la giovane età. Oggi la showgirl di Latina si sente più forte e determinata ma ha capito che non si possono fare progetti a lungo termine perché la vita è pronta a scombussolarli tutti.

Le ultime dichiarazioni di Elena Santarelli a Oggi

“Ho smesso di fare programmi. La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita. Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita”, ha dichiarato Elena Santarelli in un’intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 20 giugno. La malattia di Giacomo non ha scalfito la relazione tra Elena e Bernardo ma è chiaro che ci sono stati dei momenti difficili per la coppia.

Il nuovo rapporto tra Elena Santarelli e il marito

“Non siamo una coppia perfetta, la mia non è la famiglia del Mulino Bianco. A volte discutiamo perché io sono pesantuccia, pignola, per me tutto deve essere ordinato e programmato, è un mio limite. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non ci ha messo in pericolo, anzi. Ora siamo stanchi, ma riusciamo a ritagliarci ancora i nostri spazi grazie ai nonni, anche solo una cena fuori”, ha confidato la Santarelli, sposata con Corradi dal 2014 dopo otto anni di fidanzamento.

I nuovi progetti lavorativi di Elena Santarelli

Subito dopo le vacanze Elena Santarelli tornerà protagonista al cinema e in tv. È nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita ad ottobre, e molto probabilmente tornerà al timone di Italia Sì con Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa. È inoltre tra gli ospiti della nuova edizione di Non disturbare condotto da Paola Perego.