Elena Santarelli ringrazia il marito Bernando Corradi pubblicamente: le parole che emozionano

Elena Santarelli sta vivendo una bellissima estate con la sua famiglia. Dopo il lungo e difficile periodo che ha dovuto affrontare, finalmente si sta godendo la strameritata felicità familiare. Il piccolo Giacomo ha sconfitto il tumore che lo aveva colpito e, come dichiarato più volte, in questo momento è in follow up. Ci vorrà un po’ di tempo, infatti nei prossimi anni seguiranno dei controlli, ma sicuramente il peggio è passato e la loro battaglia è stata vinta. Nonostante le difficoltà, la bellissima modella e personaggio televisivo si è mostrata sempre sorridente e combattiva, sia in televisione che sui social. Questo grazie anche al marito Bernardo Corradi, ex calciatore e oggi commentatore sportivo, a cui Elena ha dedicato nella giornata di oggi (sabato 13 luglio) delle bellissime parole che, come spesso accade quando la Santarelli scrive su Instagram, hanno emozionato i suoi fan e tanti amici vip.

La dedica di Elena Santarelli a Bernardo Corradi: “Ma che ne sanno gli altri di noi due”

Elena Santarelli ha voluto ringraziare il marito e lo ha fatto pubblicamente su Instagram. Dopo lo sfogo di qualche giorno fa in cui replicava ad un indecente commento di un utente, la “consigliera” di Italia Si è tornata a parlare del marito, ma questa volta per dedicargli delle belle parole. “Ma che ne sanno gli altri di noi 2. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo“, scrive la dolce e bella Elena che poi lancia un altro importante messaggio: “Coltivate l’amore se potete…”. Tantissime, ovviamente, le reazioni alle sue parole che hanno portato il post a superare in poche ore i 50mila like.

Elena Santarelli e la dedica al marito: le reazioni dei personaggi televisivi

Tra i tanti commenti spuntano anche quelli di numerosi personaggi noti, come quello di Rudy Zerbi che scrive “Siete un bellissimo esempio per tutti noi” o quello di Simona Ventura: “I più belli”. Ma a commentare sono davvero in tanti, anche Alessia Marcuzzi, Melissa Satta e Sabrina Ghio. Dopo l’intensa intervista a Non Disturbare dove Elena ha fatto una confessione sul cancro di Jack, anche Paola Perego spende delle parole per la coppia con un semplice “Meravigliosi”.