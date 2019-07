Elena Santarelli, lo sfogo: “Non hai le p. quando c’è mio marito”

Poche settimane fa Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno annunciato con gioia che il loro figlio Giacomo ce l’ha fatta: ha sconfitto il tumore. Una battaglia dura, fatta di momenti drammatici che tuttavia non hanno mai piegato una famiglia forte e unita. Nonostante il periodo delicato la showgirl si è sempre mostrata con il sorriso e piena di energia per affrontare una situazione tra le più spinose che possano capitare. Energia che non ha abbandonato nemmeno dopo che la malattia di Jack è stata debellata. Nelle ultime ore, infatti, è tornata a dare un assaggio della sua caparbietà dopo che su Instagram è stata raggiunta da un commento vergognoso di un’utente. Nella fattispecie, la Santarelli ha postato un video in cui sta facendo ginnastica e tal Giulia ha ben pensato di scriverle di mettersi in mostra e di godersi certi momenti “perché certe cose potrebbero ritornare”.

“Noi saltelliamo per casa felici di essere brave persone”

L’allusione alla malattia di Giacomo è stata chiara, tanto che Elena non ha voluto far correre l’increscioso commento. “Come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le p. vero? Eh, lo capisco” ha ringhiato la showgirl, evidentemente già raggiunta in precedenza da attacchi del medesimo follower. “A me non scateni nulla – ha aggiunto -. Se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni. Non esiste solo il tumore – parola che tu non riesci a scrivere non avendo le p. – Ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute.” La Santarelli ha infine chiosato: “Mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda allo specchio con la sua mamma e si rende conto di quanto è sano e bello a non essere come te. Mio figlio sa che non si augura il male a nessuno, ma sa anche che esistono le persone come te. Quindi noi saltelliamo per casa felici di essere brave persone.”

Elena Santarelli si racconta a Non disturbare

La moglie di Bernardo Corradi si è recentemente raccontata al programma tv Non disturbare, condotto da Paola Perego. Durante la chiacchierata si è inevitabilmente parlato di Jack e del suo percorso. La showgirl ha raccontato di aver voluto vedere con i suoi occhi il tumore cerebrale del bambino.