Italia Si, Elena Santarelli riceve a sorpresa un regalo speciale per il figlio Giacomo: “A una mamma magica”

Durante l’ultima puntata di Italia Si è successo qualcosa di molto bello e particolare ad Elena Santarelli. La consigliera della trasmissione di Marco Liorni nella puntata speciale “Italia Si! Podio e poi” ha rincontrato il pittore Mark Art che questa volte le ha portato un regalo davvero molto speciale. L’artista, supportato per il suo grandissimo talento anche da Vittorio Sgarbi, le ha portato in dono un’opera d’arte dipinta appositamente per lei e per suo piccolo Giacomo. Una tela gigante intitolata “La consapevolezza” e che parla della maternità e dell’amore di una mamma per il proprio figlio. Il conduttore Marco Liorni chiede al ritrovato ospite se il quadro è finito, lui risponde che manca solo un piccolo tocco e così disegna un piccolo palloncino. Mark Art a questo punto chiede di spiegare la “bellissima opera” da lui dipinta e esplicita che rappresenta una madre che cerca di trasmettere il suo grande amore al figlio. Figlio che, poverino, ha molto sofferenza. Mentre il simpatico pittore parla, si intuisce che la storia riguarda proprio la bella Elena.

Elena Santarelli riceve dal pittore Mark Arta un’opera d’arte sull’amore di una mamma per il figlio sofferente

Mentre il simpatico pittore parla, si intuisce che la storia riguarda proprio la bella Elena. “Questo quadro con tutto il mio cuore, con tutto il mio amore, con tutto il mio affetto, lo regalo ad una donna straordinaria, una mamma meravigliosa che porta un grande amore per il proprio figlio. Lo dono e lo regalo alla magica donna Santarelli”, annuncia Mark, rivelando anche che era un suo grande sogno poter dipingere in Rai. Tra gli scoscianti applausi dello studio di Italia Si, l’ospite ribadisce alla Santarelli di quando sia una mamma straordinaria. Lei lo ringrazia e dal suo viso si scorge felicità e un pizzico di commozione.

Elena Santrelli metterà all’asta il quadro per aiutare la ricerca contro il tumore cerebrale in età pediatrica

Marco Liorni annuncia che la sua opinionista probabilmente ha già ha le idee chiare sul da farsi. Così Elena prende la parola per chiedere all’artista il permesso di poter vendere il quadro all’asta per aiutare i bambini affetti dalla stessa patologia del suo piccolo Giacomo. Ecco le parole: “Come sapete io sono la madrina di una onlus che si occupa di ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica e quindi mi farebbe piacere mettere all’asta questo quadro”. La Santarelli, che la settimana scorsa ha inviato un ringraziamento alla madre, specifica che il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il pittore, ovviamente, ha accettato molto felice.