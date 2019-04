Italia Si, Elena Santarelli parla dei figli e manda un messaggio alla madre: “È Grazie a lei che sono qui”

Elena Santarelli nella trasmissione ItaliaSi!, dove partecipa come “consigliera”, ha ringraziato pubblicamente sua madre. Una dedica a sorpresa e non preparata da parte di Elena che ha spiegato come la presenza della mamma sia fondamentale per la sua famiglia e, soprattutto, per il proseguimento della sua carriera. In studio, fra i vari argomenti, si parla di “mamme over” e sul podio sale una signora che ha avuto un figlio a sessantuno anni. La donna non dimostra assolutamente la sua età, ma Rita Dalla Chiesa (altra consigliera del programma insieme a Marco Coruzzi) le chiede se non sente la stanchezza nell’allattare, correre dietro al bimbo, fare le nottate etc. La Santarelli, che ha una mamma più o meno della stessa età della donna sul podio, prende la parola e afferma che anche sua madre ha ancora l’energia giusta per accudire i bambini ed è per questo che lei si trova in trasmissione, perché ha lasciato i suoi figli proprio a lei.

Elena Santarelli ringrazia la mamma in diretta a Italia Si: “Ha fatto tutto per i miei figli”

Elena Santarelli ha due figli, Giacomo e Greta Lucia, avuti dalla storia d’amore e dal matrimonio con Bernando Corradi. L’ex modella, nel suo discorso a Rita Dalla Chiesa, svela che la madre l’ha sempre aiutata. Ogni volta che deve lavorare, ad ItaliaSi! o altrove, la Santarelli spiega che lascia i suoi bambini sempre alla mamma che per loro ha fatto di tutto. A volte la consigliera del programma condotto da Marco Liorni, lascia i suoi figli alla madre anche per 4/6 giorni, come racconta. E per questo ha colto l’occasione per ringraziarla pubblicamente.

A Italia Si Elena Santarelli torna a parlare degli haters

Durante l’ultima puntata di ItaliaSi!, la showgirl latinense è tornata a sfogarsi anche contro gli haters. Da quando ha ha rivelato il delicato stato di salute del figlio Giacomo è diventata facile bersaglio dei cosiddetti leoni da tastiera. Così in diretta è tornata a commentare la “cattiverie dei social” come aveva già fatto lo scorso febbraio proprio nella trasmissione del sabato pomeriggio di Raiuno. Commentando uno degli altri ospiti in studio, ha esclamato: “Sapessi quello che dicono a noi, benvenuto”, riferendosi ai commenti spiacevoli che ricevono le celebrità italiane come lei.