Elena Santarelli e la gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si: “Io e te abbiamo il marito in comune”

Elena Santarelli protagonista di un divertentissimo siparietto nella trasmissione Italia Si, condotta da Marco Liorni, in cui partecipa come “consigliera”. Nella puntata speciale di oggi che ha ospitato un intero cast di vip, è intervenuto anche il volto storico di A Sua Immagine, parliamo della conduttrice Lorena Bianchetti. Dopo le sue dichiarazioni sul podio, dove ha parlato della gioia della maternità, la Santarelli nell’esprimere un suo parere si è lasciata scappare una frase alquanto equivocabile. Infatti l’opinionista e showgirl di Latina, sposata con il bel Bernando Corradi, ha detto in diretta che lei e la Bianchetti hanno in comune il marito. Una gaffe esilarante che ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio, conduttore e saggi compresi.

Italia Si: Elena Santarelli e il simpatico siparietto con Lorena Bianchetti

“Io e te abbiamo in comune il marito…”, ha affermato Elena Santarelli in diretta su Raiuno. Lorena Bianchetti divertita e sconvolta allo stesso tempo, risponde“Elena, ma sei matta?!”. In realtà la bellissima mamma di Giacomo, che nella scorsa puntata ha ricevuto un dono molto speciale, si è semplicemente espressa male. E così precisa, mentre cerca di frenare le risate: “Volevo dire il nome del marito in comune”. Insomma, nulla da temere per Lorena Bianchetti. Solo uno scherzetto della diretta, dettato da un modo sbagliato di esprimersi della Santarelli.

Lorena Bianchetti a Italia Si parla della felicità che le dona la sua piccola Estelle

Lorena Bianchetti è diventata da poco mamma per la prima volta. Sul podio di Italia Si ha voluto parlare della gioia della maternità e soprattutto della felicità che le dona ogni giorno sua figlia. Ecco le dolci parole sulla piccola Estelle: “Prima di diventare mamma avevo una vita già piena e ricca di soddisfazioni, ma Estelle mi ha regalato un’interezza che magicamente per me fa rima con la parola felicità! Lei mi ha restituito il tempo: il tempo non mi divora più, perché con lei si ferma e non ha lancette”.