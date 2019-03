Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni: l’annuncio

Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni: fiocco rosa per la conduttrice. L’annuncio su Instagram

Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni (compiuti il 9 febbraio) come annunciato da lei stessa via social. La neonata si chiama Estelle e pesa oltre 3,5 chili. Oltre alla notizia, Lorena ha fatto campeggiare la foto del fiocco rosa. “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650… mamma e papà sono emozionatissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”, il messaggio scritto dalla donna classe 1974. Il neo papà è naturalmente il marito della presentatrice e giornalista, Bernardo.

Lorena Bianchetti, primo messaggio dopo il parto

Nell’intervista rilasciata al settimanale Gente in dicembre, la Bianchetti era apparsa raggiante per il frutto d’amore che portava in grembo e aveva raccontato delle curiosità vissute a riguardo della gravidanza. “Durante i primi tre mesi ogni tanto accusavo dei crampi che mi facevano piegare in due. Era mia figlia ad avere fame” aveva confidato al magazine. Durante l’intervista aveva inoltre fatto sapere di essere intenzionata a chiamare la figlia Sofia. Invece poi la scelta del nome è ricaduta su Estelle.

“Questo figlio è un dono di Dio” aveva inoltre confessato la conduttrice. “Dopo il primo anno di matrimonio il figlio che tanto desideravo non arrivava. Non c’era niente che non andasse ma non riuscivo a restare incinta”. Oggi, invece, il frutto d’amore è giunto: “È un sogno che diventa realtà. Ho desiderato diventare mamma. Ora il desiderio si realizza. Sono pazza di gioia!”. Adesso un po’ di riposo e poi la giornalista dovrebbe presto tornare alla guida di A Sua Immagine, dove è stata sostituita dal collega Paolo Balduzzi. “Tornerò subito dopo la nascita della mia bimba”, aveva assicurato Lorena quando salutò il suo pubblico in vista dell’imminente nascita della sua prima figlia.