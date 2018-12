Lorena Bianchetti: i chili presi in gravidanza e il nome scelto per la figlia in arrivo

Lorena Bianchetti felice e serena in gravidanza rivela: “Sono stata brava, ho preso solo otto chili”

Periodo felice e ricco di emozioni quello di adesso per Lorena Bianchetti che, insieme a suo marito, si sta godendo i mesi più belli della sua prima gravidanza. Al settimanale Gente, in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero in edicola, la conduttrice ha raccontato di come sta vivendo questo momento. La bimba dovrebbe nascere a Marzo ma già oggi sta crescendo bene. “Durante i primi tre mesi ogni tanto accusavo dei crampi che mi facevano piegare in due […] Era mia figlia ad avere fame” ha raccontato la Bianchetti. “Comunque sono stata brava” ha poi aggiunto “Fino ad ora sono ingrassata soltanto otto chili”.

Lorena Bianchetti, scelto il nome del bebè in arrivo: sua figlia si chiamerà Sofia (forse)

Lorena Bianchetti a Gente ha anche confessato di aver scelto il nome del bebè in arrivo. A lei e a Bernardo (suo marito) piacerebbe chiamare la figlia Sofia anche se, ad oggi, non sono del tutto convinti. La coppia, dunque, a tal proposito potrebbe cambiare idea. Il motivo? “Ci piaceva Sofia, ma abbiamo scoperto che è il nome più gettonato tra le nuove generazioni” ha spiegato la Bianchetti “Abbiamo deciso di pensarci su ancora un po’. Intanto sto preparando la cameretta, rosa e bianca con tanti fiocchi”. Il parto? “Lo confesso, mi fa un po’ paura” ha raccontato la conduttrice.

Lorena Bianchetti: “Non riuscivo a restare incinta… Questo figlio è un dono di Dio”

“Questo figlio è un dono di Dio” ha dichiarato a Gente Lorena Bianchetti “Dopo il primo anno di matrimonio il figlio che tanto desideravo non arrivava. Non c’era niente che non andasse ma non riuscivo a restare incinta”. Oggi, invece, bella e radiosa per la felicità la conduttrice ha affermato: “È un sogno che diventa realtà. Ho desiderato diventare mamma. Ora il desiderio si realizza. Sono pazza di gioia!”.