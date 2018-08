Elena Santarelli: durata percorso del figlio? Tradita? Le risposte

Elena Santarelli: quanto durerà il percorso del figlio? Tradita in amore? Le risposte della moglie di Bernardo Corradi che inoltre sorride: il Progetto Heal ha raccolto 40mila euro grazie all’aiuto di Bobo Vieri

Elena Santarelli sorride e non si abbatte. E come spesso accade si concede ai suoi numerosi fan Instagram, di cui è ormai beniamina indiscussa. La forza di volontà, la tenacia nell’aiutare il figlio Giacomo malato di tumore, lo spirito positivo con cui affronta tale lotta, l’hanno innalzata a simbolo di strong woman, nel senso più ampio del termine: donna forte, sensibile, decisa e generosa. Eh sì, molto generosa, visto che Elena non si è soltanto fermata a combattere una guerra personale per il figlio, ma sta anche cercando di essere utile alla causa collettiva grazie al Progetto Heal (Heal Onlus che aiuta la ricerca per i tumori cerebrali). L’iniziativa inoltre, come ha fatto sapere recentemente su Instagram, negli ultimi giorni, grazie pure all’aiuto dell’amico Christian Vieri (e della sua Bobo Summer Cup), ha raccolto 40mila euro. La Santarelli ha poi anche trovato il tempo di rispondere a qualche altra curiosità.

Quanto durerà il cammino terapeutico di Jack? Elena: “Certo che lo so, ma…”

Sono molti i personaggi vip che nel tempo libero decidono di concedersi ai fan di Instagram, aprendo alle domande nelle Stories. La moglie di Bernardo Corradi lo ha fatto nelle scorse ore ed ha risposto un po’ a tutto, più o meno dettagliatamente, come è giusto che sia. Infatti a chi le ha chiesto quanto durerà il percorso terapeutico di Giacomo ha scritto: “Certo che lo so, ma non voglio condividere alcuni dettagli con voi”. Il concetto lo aveva già espresso di recente (qui nel dettaglio quanto ha dichiarato). Se a ragione Elena non vuole rivelare alcuni dettagli della durata del cammino di Jack, sappiamo però quante possibilità ci sono che vinca la battaglia al tumore. A rivelarlo è sempre stata la Santarelli, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera (qui tutto quel che c’è da sapere). Alla showgirl inoltre è giunta una domanda molto intima: mai stata tradita?

La Santarelli e il Progetto Heal

“Sì, tanti anni fa ero alta 1,92. So cose che capitano”, ha risposto con una risata, prima di tornare sul focus di Giacomo e spiegare ai suoi follower in che cosa consiste il Progetto Heal e a cosa serviranno i fondi raccolti dalla Bobo Summer Cup.