Elena Santarelli, la pazienza latita: “Non posso rispondere a questo”. Poi le parole sulla chemioterapia che sta affrontando Giacomo

Elena Santarelli, da quando ha rivelato pubblicamente la battaglia al tumore cerebrale che sta combattendo suo figlio Giacomo, non ha mai smesso di lanciare messaggi positivi e di sostegno per coloro che vivono la sua stessa situazione. Essendo però lei un personaggio pubblico a volte capita che la curiosità dei fan faccia latitare la sua pazienza. Ed è quello che sta accadendo. Infatti, in certi frangenti, la moglie di Bernardo Corradi, che sui social è sempre assai disponibile per un buon consiglio, ha visto messa a dura prova la sua calma per la troppa avidità di notizie dei suoi follower. Tuttavia la showgirl, anche nelle ultime ore, non ha mancato di dare spiegazioni su quanto sta passando il figlio di 9 anni.

La moglie di Bernardo Corradi: ultime news sul figlio Giacomo colpito da un tumore

All’ennesima domanda recapitatale su Instagram, con annessa richiesta di news sulle condizioni di salute di suo figlio, Elena ha spiegato: “Non vorrei essere maleducata ma più volte ho spiegato che non posso rispondere a questa domanda tutti i giorni […]”. I motivi della showgirl sono comprensibili. Ed è lei stessa a descriverli: “Quando si fa un percorso così con chemioterapie ci possono essere alti e bassi… solo alti o solo bassi… ma non voglio condividerli. Qui, cerco di mostrarvi altro”. E a proposito delle cure a cui si sta sottoponendo il piccolo Jack, ribadisce come già fatto in passato che a casa con il figlio non ci sono segreti: “A casa si chiama così (la chemioterapia, ndr), meglio essere chiari e non dire la bua o la medicina. Jack è molto ma molto intelligente”.

Elena Santarelli: ecco perché mio figlio non viene al mare

Sempre cercando di esaurire la curiosità dei tanti fan che la sommergono di domande, circa una diceria in circolo, la Santarelli ha chiarito: “Non è che mio figlio non viene al mare perché sta male e non si può muovere. Semplicemente perché non è ora il luogo adatto”. Poi, a chi è rimasto stupito per il suo mostrarsi spesso sorridente nonostante il non facile periodo che sta vivendo ha scritto: “Solo che quando tutti sanno, sembra che quando rido sia un evento”. Elena non ha fatto altro che rimarcare un concetto a lei molto caro: si può lottare con il sorriso sulle labbra. L’importante è l’energia che si mette nella battaglia. Anche perché Jack, seppur sta affrontando un caso delicato, ha ottime probabilità di vincere, come ha fatto sapere la Santarelli di recente. Quindi meglio guardare il bicchiere mezzo pieno.