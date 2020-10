Elena Morali e Favoloso: ecco quando si sposeranno in Italia

By

Sono in tanti ad attendere il matrimonio italiano di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. I due hanno stupito tutti la scorsa primavera, quando sono diventati marito e moglie in Africa, con rito Masai.

La cerimonia verrà presto celebrata anche in Italia ed è stata la stessa Pupa a ribadirlo sui social network, dove è seguita da oltre un milione di follower. L’attuale emergenza Coronavirus ha però scombussolato i piani della coppia.

Durante un ask su Instagram Elena Morali ha rivelato quando sposerà di fatto il compagno Luigi Mario Favoloso, con il quale procede tutto a gonfie vele:

Quando mi sposerò qui in Italia? 1. Quando torneremo ad una vita normale (la vedo dura) 2. Quando Luigi arriverà a chiedermelo in modo spettacolare 3. Magari mi sposo prima all’estero e poi in Italia… chi lo sa!

Non è escluso un matrimonio a Las Vegas: un viaggio che Elena Morali sogna da tempo e che in futuro farà molto probabilmente con il suo Luigi Mario, di cui è innamoratissima. Per il momento la soubrette e l’imprenditore campano si godono il loro amore, che cresce sempre più giorno dopo giorno. La convivenza a Milano funziona alla grande.

Le crisi degli scorsi mesi e le conseguenti rotture sono ormai un ricordo lontano per Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. In barba a critiche e malelingue la coppia è più unita e affiatata che mai. Al contrario non sono migliorati i rapporti con Loredana Fiorentino, la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Sia Luigi Mario sia Elena hanno interrotto ogni legame con mamma Favolosa. Il motivo è presto detto: Loredana non è favorevole all’unione tra il figlio e la Morali. A detta della Fiorentino la web influencer non sarebbe così interessata al suo Luigi e le continue interferenze di presunti ex fidanzati hanno parecchio infastidito la “suocera”.

Favoloso, dal canto suo, ha invece confidato che la madre si è parecchio montata la testa da quando è diventata protagonista del salotto di Barbara d’Urso, dove le sue sfilate sulle note di Rapide di Mahmood sono diventate virali. Una situazione che non piace al 32enne, che non ha esitato a definire Loredana “angosciante”.

Se Luigi Mario sta avendo qualche problema di troppo con la madre Loredana, diverso è il rapporto tra Elena Morali e la sua famiglia. La 30enne è assai legata ai suoi genitori e corre a Bergamo, la sua città natale, tutte le volte che può.