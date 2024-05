Elena D’Amario, nuova sfida sul lavoro: Caiazzo è già un ricordo?

Che combina Elena D’Amario? La celebre ballerina di Amici sta facendo parecchio parlare di sé nell’ultimo periodo, e non soltanto per i suoi successi nella danza. Bella e brava, l’artista abruzzese è finita nel mirino del gossip per via della sua vita privata.

Diventata famosissima grazie al talent di Canale 5, negli anni la D’Amario ne ha fatta di strada, arrivando a danzare sui palchi più importanti del mondo. Tornata in Italia dopo i tanti anni passati a New York, la 33enne ha deciso di mettere il suo talento a disposizione dei giovani allievi di Amici, diventando una ballerina professionista all’interno dello show. Proprio in veste di danzatrice storica del programma, la D’Amario è tornata degli amatissimi studi di Canale 5, dove bolle in pentola qualcosa di eccezionale.

Oltre ad essere una grande artista, Elena è anche una giovane donna alle prese con l’amore. Solo qualche mese fa la star di Amici ha attirato l’attenzione di tutti per quello che, agli occhi di molti, sembrava più di un flirt momentaneo. La D’Amario, infatti, ha avuto un’intensa storia d’amore con Massimiliano Caiazzo, giovane attore diventato famosissimo per aver recitato in Mare Fuori. I due si sono conosciuti e, nell’arco di pochissimo tempo, non si sono più lasciati. Inutile dire che la gioia dei fan è stata immensa, data la popolarità di cui sia Elena che Massimiliano godono non solo in tv ma anche nel mondo dei social.

Purtroppo, però, anche la loro relazione è giunta al capolinea, con grande dispiacere da parte dei fan che li vedevano benissimo insieme. Nessuno dei diretti interessati ha affrontato l’argomento né rilasciato dichiarazioni in merito ma, come si vede anche dai social, entrambi sono apparsi molto distanti nell’ultimo periodo. In particolare, la D’Amario sembra essersi buttata anima e corpo nel lavoro, come dimostrano anche alcune immagini apparse di recente su Instagram. Qui la ballerina si è ripresa nell’amatissimo studio di Amici, giunto ormai alla fine della sua edizione del 2024. Impegnata con un misterioso evento targato Tim, Elena sembra avere sempre meno tempo per pensare al suo ex.