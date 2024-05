D’Amario e Caiazzo, è finita? La replica amara di Giulia Pauselli

Sembra essere sempre più certa la notizia della rottura tra Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario. Da alcuni giorni, in tanti hanno notato una certa distanza tra i due. La coppia è stata beccata insieme per la prima volta nell’estate del 2022, uscendo ufficialmente allo scoperto pochi mesi dopo. Da allora, non si sono più nascosti, condividendo spesso contenuti insieme sui loro profili, con tanto di dichiarazioni d’amore. Da qualche settimana, però, le cose sono drasticamente cambiate e le interazioni social si sono improvvisamente interrotte.

Inoltre, dopo la finale di Amici di sabato 18 maggio, Elena non si è riunita col fidanzato come in tanti si aspettavano. Al contrario, la ballerina è volata in Messico con alcuni amici e compagni di lavoro, così da riprendersi dopo l’ultima faticosa edizione del talent show e, forse, anche per staccare un po’ da presunti problemi sentimentali. Ma, quelle che sembravano essere solo supposizioni hanno trovato conferme più certe dopo le dichiarazioni di una nota amica e collega della D’Amario, ovvero Giulia Pauselli.

Com’è noto, la Pauselli è una delle ballerine professioniste di Amici insieme ad Elena e le due lavorano insieme da anni. Tornata a casa dopo un intervento al seno, la ballerina ha concesso un’intervista a Casa SDL, dove ha parlato di Amici, della vittoria di Sarah Toscano e della sua famiglia. Ad un certo punto, però, è arrivata anche la domanda “gossip“. Difatti, Georgette Polizzi ha chiesto a Giulia se sapesse della presunta crisi tra Elena e Massimiliano, cercando di estrapolarle qualche informazione.

Al che, la Pauselli si è molto imbarazzata e, probabilmente non abituata a domande di questo genere, ha dato una risposta che a tanti è sembrata una sorta di conferma. Ecco cos’ha detto:

No, non mi mettete in mezzo a queste cose. In realtà giuro che non so niente. Poi Elena è una persona estremamente riservata nel suo privato. Se fosse così, auguro a entrambi che possano risolvere se così deve andare, altrimenti…. Sì auguro a entrambi comunque del bene. A lei voglio molto bene è pazzesca. Le auguro tutto il bene.

Insomma, Giulia non ha dato nessuna notizia certa o dettagli specifici. Tuttavia, la sua incertezza nel parlare, nonché il tentativo di sviare la domanda, lascia pensare che le cose tra l’attore di Mare Fuori e l’ex allieva di Amici non stiano andando a gonfie vele. In tutto ciò, è necessario ribadire che queste rimangono solo indiscrezioni. Per scoprire la verità, bisognerà attendere una conferma da parte dei diretti interessati.