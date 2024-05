Amici, Giulia Pauselli operata al seno: “Vi spiego perché l’ho fatto”

Poche ore fa, Giulia Pauselli ha svelato sui suoi social di essersi rifatta il seno. La nota ballerina di Amici ha aspettato la finale dell’ultima edizione del talent show, andata in onda sabato 18 maggio, per affrontare quest’operazione, che ha definito come un vero e proprio “regalo” per se stessa. Com’è noto, Giulia ha dato alla luce suo figlio Romeo Maria due anni fa, nell’agosto del 2022. L’arrivo del piccolo ha portato una gioia immensa della vita della danzatrice e del suo compagno, Marcello Sacchetta. Ma, la maternità porta con sé una complessità unica per ogni donna, accompagnata da cambiamenti radicali nel proprio corpo. Per questo, è fondamentale non smettere mai di prendersi cura di sé stesse e ricordare che prima di tutto si è donne, oltre che madri.

Questo è il messaggio che ha voluto mandare Giulia Pauselli, condividendo la sua decisione di operarsi al seno a due anni dal parto di suo figlio. Il volto di Amici ha prima pubblicato alcuni scatti dal letto dell’ospedale, allarmando i suoi seguaci che si sono subito chiesti cosa fosse successo e se la donna stesse bene. Al che, Giulia ha poi postato un collage di foto del suo corpo pre-intervento sola e con Marcello e suo figlio Romeo, insieme ad alcune immagini mentre stavano per operarla al seno. Ecco le sue parole che spiegano in maniera dettagliata i motivi dietro quest’importante decisione:

Questa è una storia d’amore e di cambiamenti. Oggi sono una mamma follemente innamorata del suo bambino, ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o forse sarebbe meglio dire di petto. Guardo questa immagine fatta di ricordi, un ricordo breve e impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso di amore e di gratitudine immenso per le esperienze che la vita mi ha donato. Ma oggi un regalo me lo faccio io. Non è un ADV, ma solo una storia di cambiamenti, di amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle!

Insomma, un messaggio molto importante e significativo per tutte le donne e le madri che tendono a trascurarsi e a dimenticarsi un po’ di sé stesse dopo la nascita dei propri figli. Dopodiché, la Pauselli ha condiviso altri scatti direttamente dall’ospedale e con il camice, mostrandosi più sorridente e splendente che mai. Giulia ha espresso tutta la sua felicità, ringraziando i dottori e lo staff medico che ha permesso tutto questo. Infine, nelle sue storie è apparso un video di lei mentre ballava nella sua stanza d’ospedale, annunciando di essere stata dimessa. La ballerina è quindi già pronta per tornare a casa dal suo amato fidanzato, Marcello Sacchetta, e dal loro piccolo Romeo.