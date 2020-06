Elena D’Amario identica alla madre: la foto che lascia tutti senza parole

Elena D’Amario ha lasciato tutti i suoi fan senza parole dopo aver pubblicato su Instagram una foto della madre da giovane. Come potete vedere più in basso la somiglianza tra la signora Maria Teresa e la giovane ballerina è pressoché impressionante. Sguardo, naso, bocca, molti tratti del viso della professionista di Amici sono praticamente identici a quelli della madre. La 30enne ha deciso di condividere questo scatto per omaggiare pubblicamente la mamma con un dedica dolce e poetica nel giorno del suo compleanno. Elena e Maria Teresa hanno un rapporto molto stretto, che non si è spezzato con la lontananza. Da anni la D’Amario vive tra Roma e New York ma ha sempre mantenuto un legame unico con la sua famiglia in Abruzzo. La madre di Elena è originaria di Termoli ma da tempo abita a Pescara, dove ha messo su famiglia e ha spronato la D’Amario ha inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. Oltre alla danzatrice, Maria Teresa ha anche un’altra figlia più piccola, Sara, che studia Medicina.

Pioggia di like per la foto della madre di Elena D’Amario

La foto della madre di Elena D’Amario ha lasciato tutti senza parole, compreso qualche collega come Daniele Rommelli, ex allievo di Amici. Senza contare i tantissimi like che sono arrivati nel giro di pochi minuti. Il profilo Instagram di Elena è uno dei più seguiti: la D’Amario piace per la sua bellezza, la sua bravura e la sua grande discrezione. Dopo la chiacchierata storia d’amore con il cantante Enrico Nigiotti, conosciuto grazie al talent show di Maria De Filippi, l’abruzzese ha deciso di non parlare più della sua vita sentimentale. In passato ha però fatto discutere prima per l’amicizia con Stefano De Martino, poi per i baci appassionati con l’attore Michele Morrone (con il quale c’è stato davvero un breve flirt).

Elena D’Amario in vacanza prima di tornare al lavoro: e Alessio La Padula?

Di recente si è parlato di una liaison tra Elena D’Amario e Alessio La Padula, pure lui ballerino ed ex allievo di Amici. I due sono stati avvistati in atteggiamenti intimi a Napoli ma i diretti interessati fino ad oggi non hanno mai né confermato né smentito.