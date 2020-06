Amici, Elena D’Amario e Alessio La Padula pizzicati a Napoli: retroscena

Amici, Alessio La Padula e Elena D’Amario paparazzati a Napoli: il gossip impazza

Altro avvistamento, altra paparazzata per Alessio La Padula ed Elena D’Amario, i due ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. Non è la prima volta che i danzatori vengono pizzicati insieme. Quindi? La coppia decolla oppure no? Pare proprio di sì, ma i due ragazzi sono alquanto riservati e preferiscono adottare un basso profilo. Insomma, si guardano bene dal farsi beccare insieme. Gli indizi che fanno pensare a una relazione in corso, però, ora non sono pochi. L’ultimo è giunto nelle scorse ore ed è una foto che ha diffuso il blog Isa e Chia. Lo scatto mostra Elena e Alessio insieme per le vie di Napoli e dovrebbe risalire alla serata di ieri, quando nella città partenopea si stava festeggiando la vittoria della Coppa Italia degli Azzurri di Rino Gattuso che hanno battuto la storica rivale, la Juventus.

Amori ‘ballerini’ ad Amici di Maria De Filippi

“Affiatati e in sintonia”, riporta sempre il blog Isa e Chia nel commentare la paparazzata. D’altra parte è da tempo che si rumoreggia su Alessio ed Elena. C’è anche chi è sicuro che abbiano passato il periodo di quarantena assieme. Non solo: ci sarebbe pure un anello rosso identico indossato da entrambi, segno di un’unione profonda. Fin qui però si rimane nel campo delle ipotesi e delle congetture. La pizzicata napoletana, invece, mostra in modo ‘plastico’ la frequentazione. Certo resta da comprendere quale sia il legame che li unisce: una love story ‘sotterranea’ oppure una profonda amicizia? Chissà… Intanto il gossip rimbalza…

Amici, l’ex De Martino sulla cresta della cronaca rosa: addio Belen

A proposito di danzatori di Amici, un ex famosissimo continua a essere assai chiacchierato in questo periodo. Trattasi di Stefano De Martino. La sua storia con Belen Rodriguez è nuovamente giunta al capolinea e, rumors dell’ultima ora, sembra che non ci sia più nulla da fare per riprendere il rapporto. Tutto sembrava perfetto, forse troppo. Invece la quarantena ha fatto emergere delle crepe nella storia del tutto inattese, crepe che hanno portato alla conseguente separazione. Stavolta niente lieto fine, ma mai dire mai. Le vie dell’amore sono infinite e chissà che un giorno…