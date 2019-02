Edoardo Vianello e Antonella Clerici: tutta la verità sulla torta in faccia in diretta tv

Edoardo Vianello e la torta in faccia a Antonella Clerici nel 2005: come sono andate le cose davvero

Edoardo Vianello è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, durante la puntata di venerdì 15 febbraio ed ha ricordato il momento della torta che la moglie Frida ha tirato in faccia a Antonella Clerici, quando il cantante nel 2005 partecipò al reality “Il ristorante“, condotto proprio dalla presentatrice lombarda. “Un gesto forte“, come lo ha commentato la stesso Vianello, quello commesso dalla moglie dopo la sua eliminazione dal programma. “Lei non ce l’aveva con la Clerici. Ma con l’organizzazione della trasmissione. Se l’avesse tirata ad un autore non avrebbe fatto notizia. Voleva riscattarmi. Per lei ero stato eliminato ingiustamente“, così ha cercato di spiegare il noto cantante. Lo stesso Vianello, appena appreso cosa era successo, si è profondamente dispiaciuto, e il suo pensiero è volato alla sua carriera.

Edoardo Vianello: “Pensavo che la mia carriera fosse finita”

Entrato nella storia della tv italiana, il momento della torta in faccia ad Antonella Clerici ha fatto molto spaventare Edoardo Vianello. Artefice di quel gesto, la moglie Frida che in quel modo voleva riscattare l’eliminazione ingiusta del suo compagno dal reality di Rai 1 “Il ristorante“, nel lontano 2005. La sua reazione è stata davvero forte: “Quando ho capito che era stata lei, mi è venuto un batticuore. Un medico mi ha prescritto delle gocce. Ho pensato: “La mia carriera è finita”. Quando ci siamo rivisti fuori dal programma, siamo scoppiati a ridere“. Un gesto che di certo non ha fatto piacere ad Antonella che, però, cercò di mandare avanti la diretta, aiutata dalla sua ironia, che l’ha sempre contraddistinta. All’epoca infatti Antonella cercò di sdrammatizzare la questione dicendo: “Sono come Baudo!“.

Edoardo Vianello, pace fatta con Antonella Clerici

Edoardo Vianello e Antonella Clerici hanno fatto pace diversi anni dopo. È stato lo stesso cantautore a raccontare cosa è successo tra lui e la Clerici in diretta tv a Caterina Balivo. “Il giorno dopo le ho mandato dei fiori. Le ho chiesto scusa in tutti i modi. Io non ne sapevo nulla. È stato tutto organizzato da mia moglie e dal suo avvocato!“.