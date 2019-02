Antonella Clerici: la dedica d’amore inaspettata di Vittorio Garrone, video di Storie Italiane

Antonella Clerici: la sorpresa d’amore di Vittorio Garrone. Il video esclusivo a Storie Italiane

Antonella Clerici sta vivendo un momento davvero bello della sua vita. Solo qualche giorno fa è uscita un’intervista davvero profonda sul settimanale Oggi, in cui la conduttrice di Rai 1 si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del compagno, Vittorio Garrone. Ed ora spunta un video tenerissimo, di una sorpresa speciale che ha visto protagonista proprio la Clerici. A svelare e mandare in onda il video è stata Eleonora Daniele, durante la diretta di Storie Italiane di venerdì 15 febbraio 2019. Nelle immagini, provenienti dalle prove di Sanremo Young (che partirà proprio nella serata di venerdì 15 febbraio) si vede una Antonella molto emozionata mentre riceve una serenata, un mazzo di fiori e un messaggio di auguri molto carico di sentimento e passione, durante la giornata di San Valentino. 101 rose, 100 gialle e una bianca, questo lo splendido pensiero che Vittorio Garrone ha voluto far arrivare alla sua compagna, in una giornata così speciale.

Antonella Clerici: il messaggio d’amore di Vittorio Garrone. Amore alle stelle per la coppia

“Amore mio, sentirti sempre vicino dentro e intorno a me, un cuore che batte insieme a te, uno sguardo nella stessa direzione, passione, amore e condivisione. Tu la mia straordinaria passione, la mia incredibile fortuna di vivere con te le luci del palcoscenico e l’intimità delle cose semplici. Il mio sguardo su di te. Sei speciale, e per me straordinariamente unica. Con tutto il mio amore, nella giornata dell’amore. Domani sarai come sempre la migliore!“, questo le parole d’amore che Vittorio Garrone ha voluto esprimere e dedicare alla sua compagna nella giornata degli innamorati. Una sorpresa davvero unica per la presentatrice di Sanremo Young, a cui è stata anche dedicata una canzone d’amore. Il video è stato trasmesso a Storie Italiane e si nota come Antonella sia rimasta molto colpita dal gesto inaspettato e soprattutto estremamente emozionata. “Il video è stato girato da una fonte anonima. Il compagno di Antonella ha voluto esserle vicino il giorno di San Valentino, anche se non erano insieme“, questo il commento di Eleonora Daniele.

Antonella Clerici su Oggi: “Voglio invecchiare con Vittorio”

Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, Antonella Clerici ha cambiato letteralmente vita. Ha lasciato il suo programma storico, che conduceva da molti anni, La Prova del Cuoco per dedicarsi alla sua nuova famiglia. Vittorio le ha rubato il cuore e con lui sta già pensando al matrimonio. Recentemente, la Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, dove ha ammesso: “Voglio invecchiare con lui!“.