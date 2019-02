Antonella Clerici e la figlia Maelle: “Sono una mamma imperfetta”

Antonella Clerici si racconta al settimanale Oggi: “Sono una mamma imperfetta”

La conduttrice tv Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, tra i temi trattati il suo rapporto con la figlia Maelle e la sua nuova vita accanto al compagno Vittorio Garrone. Antonellina ha lasciato da poco La Prova del Cuoco, il cooking show di Rai 1 che presentava da diversi anni. Al suo posto è subentrata Elisa Isoardi. Dopo i primi momenti di difficoltà, la nuova presentatrice ed ex fidanzata del Vice Premier Matteo Salvini sta piacendo al pubblico. Anche se nel cuore delle casalinghe e massaie d’Italia, la Clerici manca molto. In riferimento al suo rapporto con la piccola Maelle ha ricordato quanti momenti della figlia ha perso per colpa degli impegni e del lavoro. Per questo si è definitiva una mamma imperfetta: “Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando Maelle andava all’asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento “sfuggire”. Un rapporto, comunque, quello con la figlia molto forte.

Antonella Clerici: “Voglio invecchiare con Vittorio”

Dopo la fine della storia d’amore con Eddy Martens, Antonella ha ritrovato l’amore acconto a Vittorio. Con lui si parla già di matrimonio, che dovrebbe avvenire a breve. O almeno è quello che si vocifera da tempo sui siti e i giornali di gossip. Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Antonella afferma: “Io voglio invecchiare con lui, questo solo so… Dopo i 50 anni è naturale considerare che ti resta meno tempo da vivere, noi ci siamo incontrati che tutto era risolto: identità, lavoro, gusti. Io ho trovato l’uomo perfetto, è naturale che sogni di stringere la sua mano per il resto della mia vita e camminare insieme anche “da grandi”. No, la vecchiaia con Vittorio non mi fa paura”. Antonella è molto innamorata e lo ha gridato ad alta voce a tutti i lettori del settimanale.

Antonella Clerici dopo l’addio a La Prova del Cuoco: la sua nuova vita insieme a Vittorio

Fece molto discutere la decisione di Antonella Clerici di lasciare per sempre La Prova del Cuoco. A chi le chiese i motivi della sua decisione, rispose che voleva dare maggiore spazio alla sua famiglia, a Maelle e al nuovo amore, Vittorio. Con la sua nuova famiglia, la Clerici ha cambiato completamente vita. Ha lasciato la città e si è trasferita in provincia, dove ha riacquistato la pace e la tranquillità di un tempo.